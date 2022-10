En estas elecciones municipales 2022, Rafael López Aliaga se convirtió en el alcalde de Lima Metropolitana para el período 2023-2026. Según Decreto Supremo N° 413-2019-EF, al candidato de Renovación Popular le corresponde una remuneración mensual de S/15.600.

No obstante, durante la campaña por el sillón municipal, el popular ‘Porky’ realizó una promesa respecto a su sueldo como burgomaestre de la capital.

Rafael López Aliaga: “Voy a cobrar 10 soles, no me interesa la plata”

En una entrevista concedida a Latina el 16 de setiembre, López Aliaga afirmó que no le interesaba el dinero y mencionó que, de ganar en los comicios, percibiría un salario simbólico.

“He entrado para servir a mi pueblo, yo no quiero recibir un sueldo, quiero recibir algo simbólico. Solo 10 soles para que no me saquen de la carrera electoral, pero no me interesa la plata. Voy a trabajar para el pueblo y rescatar el concepto de política, que está tan mal vista en nuestro país ”, afirmó.

Esta no fue la primera vez que tuvo afirmaciones similares, ya que también lo hizo el 28 de septiembre. En esa ocasión, también ante las cámaras de Latina, pero después de un mitin de campaña: “Qué voy a requerir un sueldo, pues hermano, yo voy a cobrar 10 soles, porque no me interesa. Yo vengo a servir a mi pueblo, estoy harto de los políticos convencionales ”.

Es importante mencionar que, a pesar de estas afirmaciones, desde que ganó la alcaldía, el candidato de Renovación Popular no ha vuelto a mencionar aquella posible reducción de sueldo.

López Aliaga y la vez que prometió donar su sueldo de presidente

Cabe recordar que durante la campaña presidencial del 2021, Rafael López Aliaga prometió donar su sueldo como presidente. “Cuando sea presidente del Perú no cobraré ni un sol de sueldo, todo lo donaré a organizaciones caritativas”, escribió en sus redes sociales.

No obstante, en esa ocasión el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó temporalmente de la contienda, ya que violó el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Política (LOP), el cual indica que “la promesa, o la dádiva que supere las 2 UIT tiene como consecuencia legal aplicable la exclusión del candidato”.