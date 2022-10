Oscar Cáceres, virtual alcalde de San Román: Sectorizaré Juliaca para combatir la delincuencia

¿Cuál es su impresión luego de su victoria, considerando que ganó en su quinta elección?

La población a lo largo de los años ha comprendido que mi forma de trabajar, mi actitud, es completamente diferente ante un escenario, muy complejo como el que se vive en la ciudad de Juliaca. No solo por el caos, la corrupción y la delincuencia. Todos estos aspectos hacen que Juliaca sea una ciudad peligrosa. Donde no hay seguridad no hay desarrollo.

¿Cuáles serán sus primeras acciones, considerando que su elección se da en un contexto de violencia y criminalidad crítica en Juliaca?

Las instituciones que tienen responsabilidad en seguridad ciudadana, han estado trabajando aisladamente. No han buscado participación integral. El sistema desde su propio contexto no es optimizado ni está dando resultado.

¿Qué cosas distintas va hacer? Se lo pregunto porque el actual alcalde es cuestionado por hacer poco con relación al tema de seguridad.

Ejercer un liderazgo real en el comité provincial de seguridad ciudadana.

¿Pero operativamente qué hacer?

Juliaca se sectorizará administrativamente bajo una ordenanza . Luego a cada sector le vamos asignar un cuerpo de serenazgo. Las juntas vecinales también serán equipadas. Les vamos a poner sus respectivas sirenas, motos, etc.

En Juliaca, no solo existe el atraco callejero, sino también hay crimen organizado, minería ilegal, narcotráfico, entre otros.

Pero esa no es responsabilidad del alcalde. (…) Necesito hablar directamente con los comisarios y el coronel que hay en Juliaca. Se tiene que fijar tareas específicas. Si no hay esa reacción para dar tranquilidad a la ciudad, entonces tendré que hablar con los ministerios. Como gobernador local tengo que hacer que las instituciones funcionen.

Juliaca, en cuánto tiempo, va a poder ver cambios en el tema de seguridad.

Como alcalde tendré facultades de coordinación y otra de ejecución. Yo puedo salir a patrullar. Pero cuando el Estado es débil en sus normas y es proteccionista de los delincuentes, y garantista, entonces nos vemos limitados.

¿Qué va hacer con los locales nocturnos?

La sociedad necesita espacios de recreación. Pero en aquellos lugares donde hay trata de personas, prostitución, donde venden licor adulterado, y donde se reúnen los delincuentes, voy a ser implacable y cerrarlos .

¿Qué hará con relación a la corrupción?

Es corrupto el que cobra como el que paga. Por lo tanto, en ambos hay que cortar esos vínculos. En la municipalidad el que venga a trabajar nadie tiene ningún cupo. (…).

¿Defenderá los terrenos del cuartel Bolognesi?

Voy a buscar un trato directo con la cuarta brigada de Montaña de Puno, si no me escucha buscaré al Comandante General del Ejército. Si no me escuchan, la comisión de defensa del Congreso tendrá que manifestarse.