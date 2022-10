Elecciones 2022: Perú Libre y Fuerza Popular son los grandes derrotados

A diferencia de Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori se abstuvo de hacer comentarios sobre los resultados de las elecciones del domingo 2 de octubre. Cerrón más bien celebró los números obtenidos por los candidatos de Perú Libre. Son dos actitudes diferentes frente a un mismo resultado desastroso en la jornada electoral.

De acuerdo con la última actualización de los resultados del portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de los 805 postulantes que lanzó Perú Libre para los gobiernos regionales y las alcaldías provinciales y distritales, 70 hasta el momento han resultado electos. Parece un cifra abultada. Pero, en realidad, significa que el 8,69% de los candidatos del lápiz pudieron alcanzar su objetivo.

Respecto a Fuerza Popular, presentó 263 aspirantes, de los cuales solamente 2 alcanzaron la victoria. Esto es, 0,76%.

Aun cuando se complete al 100% la publicación de las cifras por parte de la ONPE, no va a cambiar este panorama desolador. Perú Libre y Fuerza Popular fueron los dos partidos políticos que se disputaron voto a voto la Presidencia de la República en una segunda vuelta. Tan solo 16 meses después de haber registrado votaciones de 70%, 80% y hasta 90% en algunas localidades, han perdido prácticamente todo el potencial electoral que les permitió contar con una importante representación en el Congreso.

“Hoy más que nunca, no perdamos la esperanza”, escribió Keiko Fujimori en su cuenta de Twitter el mismo día de la votación. La dirigente de Fuerza Popular viajó a varias localidades para respaldar a sus candidatos. Sin embargo, no fue suficiente ante la vista de los votos obtenidos.

Fuerza Popular compitió por 10 gobiernos regionales y no ganó ninguno. También postuló a 37 de sus partidarios a las alcaldías provinciales. Tampoco consiguió el triunfo en ninguna.

Además presentó a sus aspirantes en 216 alcaldías distritales. Con las justas venció en 2: en Magdalena de Cao, Ascope (La Libertad) y Lunahuaná, en Cañete (Lima).

Vladimir Cerrón ha publicado en sus cuentas sociales que su partido ha ganado 78 alcaldías provinciales y distritales (este diario ha contabilizado hasta 70), a cuyos candidatos “el CEN (Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre) felicita y augura éxitos en su gestión edil”. Cerrón no menciona que ninguno de los 10 aspirantes de su organización política que postularon a los gobiernos regionales alcanzó la victoria.

Perú Libre, además, presentó candidatos a 95 alcaldías provinciales y ganó en 3, lo que representa el 3,15%.

Y respecto a las alcaldías distritales, lanzó a 698 aspirantes y ganó en 67. A primera vista, parece una importante cantidad de municipios en los que venció. Empero, este número representa el 9,59% de la totalidad de candidatos de Perú Libre que tentaron una alcaldía distrital.

La politóloga de la Universidad del Pacífico Alexandra Ames ensayó la siguiente explicación sobre las jornadas electorales de Perú Libre y Fuerza Popular: “Los resultados nos dicen que son partidos meramente caudillistas y que les cuesta promover liderazgos locales. Son desafíos para los siguientes años”.

“Los partidos políticos nacionales que suelen posicionarse mejor en las elecciones regionales y municipales son Alianza para el Progreso y Somos Perú, porque son partidos políticos nacionales que se caracterizan por haber nacido como partidos municipalistas o como movimientos regionales”, afirmó Alexandra Ames.

Somos Perú lidera en Cajamarca, Cusco, Loreto y San Martín. Y APP se ha posicionado en La Libertad, Lambayeque y Tumbes. En comparación, ni Perú Libre ni Fuerza Popular ganaron ni un solo gobierno regional.

El politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú Omar Coronel dio una versión diferente sobre lo sucedido: “Pedro Castillo ganó con Perú Libre en un contexto muy diferente al de ahora. Castillo emergió como una opción contestataria y un voto de protesta que no necesariamente implica un arraigo del partido Perú Libre”, razonó Coronel.

“Perú Libre es un partido que no ha tenido un buen desempeño a nivel nacional. A nivel regional ha ganado dos veces elecciones y ha tenido importante presencia en distintos momentos en Junín. Pero inclusive en Junín su presencia no ha sido arrasadora. Cuando ha querido saltar a lo nacional, su participación ha sido bastante limitada”, precisó el politólogo.

Pero también influyó el cambio de línea del partido: “Se vendió como un partido marxista-leninista radical y que tenía la capacidad de conducir al presidente Castillo en las transformaciones que necesita el país. Sin embargo, cuando tuvo poder dentro de la coalición del Gobierno, con Guido Bellido como ministro, fue poco efectivo”, concluyó.

En efecto, en las regiones donde Perú Libre había conseguido una votación impresionante en la segunda vuelta, en el centro y sur del país, el partido de Cerrón ha cosechado los mejores resultados el domingo 2 de octubre. Pero muy por debajo de lo que logró el domingo 9 de junio del 2021, en la segunda vuelta presidencial.

Así lo interpretó el exdirector de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros y analista político Víctor Caballero Martin: “Tremendo golpe el que ha sufrido Vladimir Cerrón y su partido Perú Libre a manos del pueblo peruano. En las elecciones del domingo 2 de octubre, el pueblo decidió. Digo, decidió castigar seriamente a Perú Libre en todo el Perú, no solo porque no alcanzó una votación respetable ahí donde presentó candidatos, sino porque su sectarismo e incompetencia no pudo presentar candidatos en diferentes regiones y municipios”, señaló.

“En las regiones del centro, no presentó candidato en Huancavelica, Huánuco y Junín. En la región Pasco solo obtuvo el 2,27% de los votos emitidos. Y en las regiones del sur, no presentó listas en Apurímac, Ayacucho e Ica; en las otras regiones, los resultados fueron: Cusco 6%, Arequipa 2,75%, Puno 4,18%, Tacna 2,04% y Moquegua 5,81%”, explicó Caballero, dando cuenta de números y porcentajes que no menciona Vladimir Cerrón. No es lo mismo cantidad que calidad.

“En cuanto a los resultados municipales en las regiones más importantes, estos fueron aún más desastrosos. En la región Junín, base principal de Vladimir Cerrón, no obtuvo ninguna alcaldía provincial, perdió en todas. Tanto fue su desamparo que ni siquiera fue a votar”.

Y concluye: “Tremendo castigo para el que un día se presentaba cual pavo real como el único revolucionario, representante y vocero del pueblo; que desde su rama en el que se posaba agredía, desconocía y excluía a quienes no pensaban como él o no le obedecían”.

Poco o nada va a cambiar cuando la ONPE complete el recuento al 100%. Perú Libre ha sufrido una terrible derrota.

Junín le dio la espalda al partido del lápiz

En la región Junín, cuna de Perú Libre, postularon candidatos de este partido a 7 alcaldías provinciales. Perdió en todas.

También lanzó candidatos a 43 distritos del mismo departamento. Triunfó en 7. Esto es, logró un 16% de éxito.

Similares magros resultados se repitieron en las regiones donde Perú Libre en el 2021 tuvo mucha fuerza. En Cusco, lanzó 13 candidatos a alcaldes provinciales. Ninguno triunfó. También postuló a 76 aspirantes a alcaldes distritales. Logró ganar en 10 localidades cusqueñas.

Otro plato fuerte, Puno, presentó 9 postulantes a alcaldías provinciales. Consiguió solo una. Pero en alcaldías distritales consiguió mejores números. De 13 candidatos a municipios distritales, 8 triunfaron.

La idea de alcanzar un espacio en Lima metropolitana tampoco alcanzó un promedio provechoso. Lanzó postulantes en 26 distritos limeños. No logró ganar en ninguno.

También tuvo 4 candidatos en provincias limeñas sin ganar nada. Tampoco en los distritos de las provincias limeñas. Se presentó en 29 de ellos sin cosechar nada.

En Áncash lanzó 10 aspirantes a alcaldías provinciales, 6 en Arequipa, 6 en Loreto y otros 6 en Ayacucho. En todos los casos, no consiguió el objetivo de vencer a sus oponentes. Cerrón está pagando algo.

Datos

De espaldas. La región donde más candidatos presentó a las alcaldías provinciales fue La Libertad. Lanzó 7 aspirantes sin resultado exitoso en ningún caso.

Malos números. En Áncash y Piura, el fujimorismo tuvo 4 candidatos a alcaldías provinciales de cada región. En todos los casos fue un fracaso.

Sin norte. En La Libertad, Fuerza Popular tuvo 35 candidatos, pero solo ganó uno.