Rafael López Aliaga: sus promesas electorales son poco viables

Tanto en campaña como ahora, ya como virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ha hecho un derroche de ofrecimientos para resolver los principales problemas de la ciudad, como con una varita mágica: 10 mil motos para la seguridad ciudadana; 10% del presupuesto para las ollas comunes; tanques de 30 mil soles en los cerros, y mil millones de dólares en préstamo. Todo eso, sin embargo, está muy lejos de poder concretarse, menos en el corto plazo.

Seguridad ciudadana

Una de las ofertas más pomposas de Rafael López Aliaga fue el alquiler de 10 mil motos para reforzar la lucha contra la inseguridad. Nunca dijo de dónde saldría el presupuesto.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispone solo de 500 millones de soles al año, en promedio, para los proyectos de inversión u obras.

La República consultó en el mercado de Lima y alquilar cada moto, con los requerimientos de las unidades para Serenazgo, puede costar 90 soles al día. Multiplicado por 10 mil motos, sería una inversión diaria de 900 mil soles.

Y si multiplicamos estos 900 mil soles por los 365 días del año, estaríamos hablando de unos 328 millones de soles. Es decir, solo en alquiler de motos, la MML estaría gastando más de la mitad del escuálido presupuesto destinado a obras.

Esto, sin contar con el personal que demandaría contratar para echar a andar estas 10 mil motos. Si contratan a un conductor por moto, serían 10 mil nuevos trabajadores. Solo con un sueldo básico (1.025 soles), el presupuesto anual sería de 123 millones de soles.

En reciente diálogo con esta redacción, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza apuntó que, adicionalmente, sería necesario disponer de más personal policial y hoy en día solo egresan dos mil policías nuevos al año de las escuelas.

El regidor de Lima Carlo Ángeles Maturano apunta que la propuesta de Rafael López Aliaga, del alquiler de 10 mil motos, “no es viable y tampoco es eficiente”, en términos de garantizar resultados.

Seguridad. No hay sustento para alquilar las 10 mil motos.

En su opinión, la gestión de la MML puede adoptar otras medidas estratégicas que no demandan mayor inversión y que sí pueden tener efectos inmediatos si se actúa con firmeza.

PUEDES VER: Perú Libre y Fuerza Popular son los grandes perdedores en las regiones

Una de estas acciones, apuntó, sería fortalecer el área de fiscalización para cerrar los establecimientos que sirven de fachada para actividades ilícitas, como los centros donde se comercializan celulares robados.

Otra oferta de López Aliaga ha sido la compra de 12 mil cámaras de videovigilancia. El plan de gobierno del líder de Renovación Popular no precisa montos ni en cuánto tiempo espera implementar dicha idea.

El regidor Ángeles Maturano apunta que la propuesta no tiene sustento claro y destaca que sería más efectivo integrar las cámaras de videovigilancia de los distintos distritos.

“Deberíamos tener una central de videovigilancia de Lima metropolitana, actualmente cada distrito funciona como una isla”, cuestiona.

Crédito millonario

Con un perfil de empresario, Rafael López Aliaga también ha hablado de un shock de inversiones. Para tal fin, plantea el endeudamiento de la MML por mil millones de dólares.

“Mil millones de dólares es factible, es un shock de inversiones”, ha dicho en RPP.

Una variable es el componente político. El virtual burgomaestre de Lima ya ha adelantado que no se reunirá con el presidente Pedro Castillo y un crédito como el que propone necesariamente debe pasar por el visto bueno del Ejecutivo.

Pero al margen de las consideraciones políticas, hay también un marco normativo que impediría a López Aliaga acceder al millonario crédito que propone en el corto plazo.

Un especialista en estos procesos explicó a La República que un crédito millonario de esta envergadura necesariamente debe estar consignado en la Ley de Endeudamiento para el año 2023.

PUEDES VER: Acción Popular fue borrado del mapa de Lima y Renovación Popular queda lejos en distritos populares

Y el Poder Ejecutivo ya presentó al Congreso el proyecto de ley sobre endeudamiento para el 2023. Es decir, resultaría imposible que la MML pueda concretar el inicio de un shock de inversiones el próximo año.

Mínimamente, Rafael López Aliaga debe asumir primero la alcaldía y empezar a sustentar este crédito ante el MEF, entidad que recién podría incorporar esta opción en el proyecto de ley de endeudamiento pero ya para el año 2024.

Otro aspecto clave es de dónde saldría el dinero para el endeudamiento. El regidor Carlo Ángeles apunta que actualmente la MML ya destina el 14% de su presupuesto al pago de una deuda que asumió la comuna con Luis Castañeda Lossio.

La nueva gestión también tendrá que explicar cómo piensa primero pagar el saldo de la deuda y qué porcentaje del presupuesto anual se destinará al pago del nuevo crédito.

Ollas comunes. En el 2023 será inviable asignar el 10% del presupuesto edil a este sector.

Ollas comunes y agua

Otra idea lanzada por López Aliaga fue la asignación del 10% del presupuesto municipal a las ollas comunes. No ha precisado si se refería al presupuesto general o a la partida destinada a proyectos de inversión.

Si asumimos que solo puede hacer cambios en el rubro de proyectos de inversión, para empezar, el presupuesto del 2023 ya tiene nombre propio.

PUEDES VER: Ollas comunes de SJL denuncian irregularidades en reparto de alimentos

Es decir, López Aliaga tendría que sacrificar alguna obra o proyecto para dejarlo sin inversión y destinar esa partida a las ollas comunes.

Pero incluso en tal circunstancia, por tratarse de un monto elevado (aproximadamente 50 millones de soles), se requiere primero un perfil y todos los pasos que demanda el sistema de inversión pública.

Jéssica Huamán Vilca, actual regidora de Lima e integrante del Colegio de Nutricionistas de Lima, destaca el interés político en la atención a las ollas comunes, pero apunta que la propuesta del 10% que señala López Aliaga no se puede aplicar de manera inmediata.

PUEDES VER: Reconocida ONG pone en marcha colecta nacional en favor de las ollas comunes

La especialista explica que actualmente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ya destina una partida para la distribución de víveres a las ollas comunes, pero es insuficiente. En esa línea, agrega que la MML podría gestionar apoyo de la cooperación internacional y también los municipios distritales deben gestionar apoyo a las ollas de sus jurisdicciones.

El virtual alcalde también habló de comprar tanques de 30 mil soles y bombas de 10 mil soles para abastecer más agua potable. Si esta inversión está dentro del anunciado crédito millonario, las poblaciones sin agua potable no tendrían nada concreto en el corto plazo.

Falta de agua. El problema sigue vigente y López Aliaga no precisa los plazos ni metas cuantitativas ni cómo financiará la instalación de tanques.

Reacciones

Jéssica Huamán, regidora de Lima

“(Destinar el 10% del presupuesto a ollas comunes) toma su tiempo; pero hay otro camino que es la Fundación Lima y la cooperación internacional o alianzas con empresas”.

Carlo Ángeles, regidor de Lima

“La propuesta de alquilar 10 mil motos no es viable y tampoco es eficiente; se pueden adoptar medidas más efectivas desde la gerencia de fiscalización”.

Datos

Obras viales. López Aliaga también habló en el debate municipal de al menos tres obras viales, incluido el tren entre Chosica y Callao.

ATU. El regidor Carlo Ángeles recalcó que eso es competencia de la ATU y que el alcalde también podría pedir apoyo al gobierno nacional.

PUEDES VER: En regiones se apoyó con votos a candidatos con acusaciones de corrupción

López Aliaga se opone a reunión con el presidente

Rafael López Aliaga ayer se reafirmó en su determinación de no reunirse con el presidente Pedro Castillo. “La opinión mía la comparte la bancada (Renovación Popular), que el país no es viable con el señor Castillo”, comentó al ser consultado por la prensa.

Al respecto, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, consideró que ya no es momento para seguir polarizando al país. “Creo que las autoridades electas democráticamente deben tender puentes para poder llevar adelante al Perú. No tiene que ser un país dividido, creo que no es momento de seguir polarizando más a nuestra sociedad”, expresó.

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, también comentó que el nuevo alcalde tiene la obligación de reunirse con el mandatario.

De momento, López Aliaga solo deslizó que sostendrá una reunión con el titular del Congreso, José Williams, y la cita sería también con los integrantes del grupo parlamentario Renovación Popular.