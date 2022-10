Elizabeth León: “Quizás no nos alcanzó el tiempo, 4 días más hubieran sido determinantes para la candidatura”

La excandidata a la alcaldía de Lima por Frente de la Esperanza, Elizabeth León, sostuvo que “cuatro días más” le hubieran permitido acaparar mayores votos para su candidatura en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 que se desarrolló el último domingo.

“La propuesta firme que hemos tenido, personalmente, yo la he asumido pensando en que la política tiene que dar un giro de 180º donde no exista ni prevalezca el término ‘yo gasto más’, ‘yo tengo más paneles’. Eso ha sido el mensaje que nosotros hemos querido dar con la campaña que hemos emprendido. Quizás no nos alcanzó el tiempo porque, yo creo, que de repente cuatro días más hubieran sido determinantes en la posición de nuestra candidatura ”, comentó en diálogo con Exitosa.

De acuerdo al 97,465% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Elizabeth León se coloca en el cuarto lugar.

En otro momento, se refirió a la posición del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre no mantener contacto con el presidente de la República, Pedro Castillo. Si bien mostró su desacuerdo en cómo se viene desarrollando la gestión del Ejecutivo y Legislativo, León consideró necesaria una relación del jefe de Estado y el líder de Renovación Popular.

“El Ejecutivo y el Legislativo deben renunciar, nosotros no estamos de acuerdo con la continuidad de este Estado que estamos viviendo ahora; sin embargo, estamos en un proceso democrático y el Ejecutivo liderado por el presidente tiene una relación necesaria con el nuevo alcalde ”, manifestó.