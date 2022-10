López Aliaga pedirá reunirse con presidente del Congreso y solicitará facultades como región

El futuro alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que pedirá una reunión con el titular del Congreso de la República, José Williams, para alcanzarle una serie de proyectos de ley que requiere la capital para su desarrollo. Adelantó que entre las solicitudes estarán las facultades como región para Lima.

“Voy a pedir una reunión con el presidente del Congreso, que es un héroe del Cenepa y Chavín de Huántar, quisiera visitarlo y darle las leyes que necesitamos para Lima”, declaró a Exitosa.

En esta línea, López Aliaga indicó que solicitará al Parlamento las atribuciones como región para la ciudad de Lima y así tener competencia en materia de educación y salud. Asegura que este cambio brindará facilidades para el desarrollo de la ciudad.

“Lima es la única región que no es región, solo en el papel lo es. Todas las regiones tienen competencia de educación y salud para empezar, yo quiero trabajar en salud y educación porque sé hacerlo, con el mismo presupuesto, tengo hospitales solidarios en cada distrito. Eso lo solucionamos en una”, comentó.

Reuniones con empresarios, banqueros y alcaldes

A poco de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinde los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 al 100%, Rafael López Aliaga anunció una serie de reuniones con empresarios, banqueros y alcaldes. Asegura que se viene preparando para asumir de la mejor manera su gestión en el primer día hábil del 2022.

“Yo estoy teniendo reuniones con gente que sabe, con banqueros para reflotar la caja metropolitana”, indicó. Señaló que también ha convocado a amigos empresarios para que aporten con ideas para el desarrollo económico de la ciudad.

PUEDES VER: Joven de 20 años fue elegido como nuevo alcalde de distrito liberteño

Finalmente, también adelantó que buscará un acercamiento con los alcaldes de los diferentes distritos de Lima así estos no pertenezcan a Renovación Popular: “Ayer he hablado con el alcalde Allison, lo he felicitado y le dije que trabajemos juntos. Hoy (martes) me voy a reunir con el alcalde de Breña, también con Bruce (Surco)”.