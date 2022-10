Martín Tanaka Gondo: “La lógica pragmática primó en las elecciones”

Martín Tanaka señala que en las elecciones regionales y municipales que acaban de concluir ha primado la lógica más pragmática en candidatos y electores. Explica por qué ganaron las autoridades cuestionadas por hechos de corrupción y vislumbra lo que ocurrirá si se mantiene el patrón instalado en la política.

— ¿Cuál es su evaluación de las elecciones regionales y municipales 2022?

— Se confirma un patrón que ya tenemos como muy estructural en nuestra política, que es que los partidos no tienen presencia territorial y lo que hay son personalidades, caudillos, que quieren hacer carrera. Pueden elegir un partido nacional o ir con el logo de un movimiento regional, pero no hay mucha identificación con partidos ni con movimientos. La lógica más pragmática es lo que ha primado en candidatos y electores.

— Tampoco han logrado la atención de la ciudadanía.

— Ha sido una elección bastante fría en el sentido que no había candidatos u orientaciones generales que hayan entusiasmado a los votantes, la gente ha ido a votar un poco a regañadientes. Por eso es que los porcentajes de votación con los que se gana aparecen bajos. Lima es el ejemplo más emblemático y eso ya se había visto en las elecciones del 2021.

— Hubo ausentismo.

— Tengo la impresión de que no está muy lejos de los promedios históricos. El tema es que la gente va a votar sin entusiasmo. No es que tenga grandes expectativas del candidato por el que votó. Vota un poco para evitar que gane otro que no le gusta, con la lógica del mal menor.

— Se han elegido autoridades investigadas, incluso sentenciadas por corrupción. ¿Es una degradación de la política? ¿Cómo lo entiende usted?

— Es la expresión más dramática de todo lo que estamos conversando. Pero hay que tratar de entender por qué sucede esto. La gente vota por alguna figura más o menos reconocible, yo diría que donde estas autoridades cuestionadas han ganado, la gente también percibe que durante su gestión algunas cosas positivas ocurrieron. Entonces, terminan dándole una oportunidad, porque tampoco existe alternativas mejores al frente. También hay figuras cuestionadas que han perdido, se dan las dos cosas.

— De seguir así, ¿cuáles serían las consecuencias para la sociedad y para la democracia?

— Lo que se puede prever es que vamos a tener más de lo mismo y después de cuatro años lamentaremos lo mal que les va a las autoridades regionales y municipales y lo descontentos que estamos. Por eso se debe discutir a fondo una reforma política integral, una reforma del proceso de descentralización. De lo contrario vamos a tener los mismos resultados y quizás cada vez peor.

— El 1.4% de votos de Perú Libre en Lima dice mucho. ¿Es un mensaje para Castillo?

— Lima no era la plaza más fuerte de PL, pero se esperaba mejor desempeño en Junín, en Huancavelica. Es un golpe hacia Vladimir Cerrón y PL. Creo que estas elecciones le han dado un respiro a Pedro Castillo, la atención se ha ido hacia lo que sucede en alcaldías y regiones. Ahora el descontento por cosas que no funcionan se van a compartir entre el gobierno, las regiones y los municipios. Si la inseguridad no se resuelve no solo le cae al Ministerio del Interior, también al alcalde y al gobernador que hicieron campaña diciendo que iban a resolverlo.

“Arequipa es ejemplo de construir alternativas”

— En Arequipa se optó por una gestión más técnica al elegir al exrector Rohel Sánchez. ¿Las autoridades son mayormente improvisadas?

— Quienes postulan son personas muchas veces con experiencia. Uno está en medio de liderazgos desgastados pero que siguen ahí, y de liderazgos nuevos que no cuajan. El caso de Arequipa es un bonito ejemplo de construir alternativas. Después de Elmer Cáceres, ejemplo de improvisación e incapacidad, ahora tenemos una persona que ganó prestigio en el mundo académico, y con ese capital político logró ganar una elección regional.

— Sería ideal más casos así.

— Ojalá tuviéramos más personas con trayectoria interesante que se animen a hacer política para dar pelea a caudillos que responden más bien a intereses particulares.