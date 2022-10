“Está en 4.º ciclo y tiene criterio”: Alcaldesa de Pueblo Libre sobre teniente alcalde de 19 años

Mónica Tello, la virtual alcaldesa de Pueblo Libre, se pronunció respecto a Pablo Núñez del Río, el joven de 19 años que la acompañará en el puesto de teniente alcalde durante sus próximos cuatro años de gestión. La funcionaria distrital pidió que se confíe en el novel político, “porque representa a los jóvenes del distrito”.

“Sí es cierto, tiene la cara de niño, pero ya está en cuarto ciclo estudiando Derecho en la (Pontificia) Universidad Católica”, señaló Tello en una entrevista para Panamericana. Además, explicó los motivos por los que Núñez del Río terminó como su posible futuro reemplazo en la alcaldía con tan poca edad.

“En principio, tenía una primera regidora, pero lamentablemente fue excluida. Por lo tanto, él asume el ser primer regidor” , dijo. No obstante, la funcionaria no considera la poca edad de Núñez como una situación contraproducente, pues para ella “es un joven que tiene muy buen criterio y el criterio es el sustento del alcalde, por lo que no sería él solo, es el concejo la máxima autoridad en una gestión municipal”.

Adicionalmente, aseguró que sus funciones en el cargo no serían tan cruciales como parece, pues aclaró que para realizar cualquier cambio en Pueblo Libre, este debe ser aprobado por el concejo municipal. “El primer regidor no podría hacer mucho, más que recibir la documentación, sustentarla al consejo y el concejo aprueba”, aseveró.

La nueva burgomaestre de Pueblo Libre justificó la inclusión de joven, quien no presenta experiencia previa, como una buena adición a la cuota joven en su lista, sobre todo entre los primeros números. “Es una cuota joven, es cierto, pero nosotros no hemos puesto la cuota joven de relleno, sino para que realmente participe” , recalcó.