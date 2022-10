Listas sin candidatos a alcalde ganan elecciones en municipalidades de Cusco

Ángeles Santos

En los distritos de Huaracondo y Mollepata (Anta), Lares (Calca) y San Sebastián (Cusco), así como en las provincias de Anta y Espinar, según el último reporte de la ONPE, las listas ganadoras de la reciente contienda electoral no cuentan con candidatos a la alcaldía.

De acuerdo al especialista en temas electorales Oscar Matutti, las causas de este número considerable de distritos sin alcaldes electos recaen en un exceso cometido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la aplicación de la norma. Esto, como resultado de la forma en la que son redactadas las disposiciones electorales.

Para Matutti, se debe mejorar la legislación electoral y mantener un trabajo interconectado entre entidades del Estado.

“El artículo 39.1 de la norma electoral indica que no se puede excluir a un ciudadano de su lista por imprecisiones patrimoniales, puesto que estas constan en registros públicos. Pese a la norma, el JNE ha excluido a candidatos solo por no declarar, lo que indica que no ha existido un trabajo articulado entre las instituciones del Estado”, dijo a La República.

Por otro lado, Mattuti explicó que el primer ciudadano inscrito de la lista ganadora, al ser excluido, deja de ser parte de ella. Es el segundo inscrito o tercero quien ocuparía el lugar luego de seguir los procesos estipulados por el JNE.

“En estos casos, no se cambia la calidad de postulación, es decir, el candidato a regidor no se convierte automáticamente en el candidato a alcalde”, detalló.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un aproximado de 15 días, luego de publicados los resultados oficiales, de acuerdo con los cálculos del analista político, debe proclamar a través de un acta al predecesor y ciudadano apto como alcalde electo.

Respecto a este tema, el Jurado Especial de Elecciones del Cusco indicó que la norma no es clara al respecto y depende del JNE.

Antecedentes

En el año 2018, en la provincia de Chumbivilcas, surgió una similar situación. La interpretación de la norma llevó al JNE a proclamar como alcalde al primer regidor inscrito en la lista ganadora.

Para Matuti, la norma no ha cambiado y es previsible que quien sea proclamado como burgomaestre es quien participó como el primer ciudadano a la lista, siempre y cuando este tampoco haya sido excluido. De ser el caso, el lugar es cedido al siguiente inscrito.