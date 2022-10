Trujillo: Arturo Fernández anuncia que la transparencia será el principal eje en su gestión edil

El electo alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, de las filas de Somos Perú, aseguró a los periodistas que su gestión al frente de la comuna tendrá como principal eje la transparencia, a la cual se sumarán la identidad, la educación y la cultura.

“Transparencia, primero; identidad, educación y cultura, son importantes esos pilares. Sin esto no vamos a construir una sociedad sana, porque yo no espero que la gente me aplauda si voy a construir un parque, no. Yo quiero que el ciudadano conserve ese parque, porque, si los japoneses sacan su escoba, barren su frontis, y se preocupan por su jardín, que lo hizo el Gobierno, nosotros también tenemos que ser igual”, indicó Fernández.

El virtual alcalde de Trujillo esperando los resultados a boca de urna. Foto: La República

El nuevo burgomaestre de Trujillo agradeció a los que votaron a su favor el día domingo. Expresó que el pueblo habría dado un veredicto revolucionario en las ánforas.

“La población está tan decepcionada de la clase política y nos ha dicho que nos cuidemos de esos partidos políticos. Nosotros somos gente sana, no hemos agredido a nadie. A nosotros nos han agredido, pero los perdonamos. Yo estoy con Dios. La población dará un veredicto muy importante, revolucionario”, había aseverado Fernández, el domingo último, tras emitir su voto.

Añadió que estará vigilante de la marcha de la municipalidad y supervisando a los gerentes y subgerentes.

“Yo no voy a decir a los gerentes que hagan esto o aquello. Tengo que hacer las cosas para que el niño vaya a estudiar con ganas, que el adulto trabaje con amor, que paguen sus impuestos sabiendo que van a ser revertidos. Eso es lo que yo quiero, cambiar este país que nos han dejado en quiebra moral, donde las instituciones solo favorecen a los millonarios y no al ciudadano de a pie”, aseveró.

De igual manera, afirmó que luchará contra la corrupción al interior de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

“Cuando un alcalde es el dueño de los invasores, ¿qué vas a pedir? Nunca va a combatir la delincuencia cuando el alcalde es jefe de los delincuentes, cuando está rodeado de ellos. ¿Qué significa que un político apoye a otro político sabiendo que es un ratero? La delincuencia empezó a debilitarse este 2 de octubre con el cambio de Gobierno municipal”, aseguró Fernández Bazán.