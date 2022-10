Rafael López Aliaga: ¿quién es el nuevo virtual alcalde de Lima?

Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana según el conteo hasta el 100% de la ONPE. Después de una marcada diferencia de votos con Daniel Urresti, el representante de Renovación Popular ocupará el sillón municipal durante el periodo 2023-2026.

El empresario ha sido conocido durante su carrera política por emitir polémicas declaraciones, además de mantener una deuda con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la misma que aún no subsana. Aquí el perfil completo del también popular ‘Porky’.

¿Quién es Rafael López Aliaga, el nuevo alcalde de Lima?

Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla nació en Lima en febrero de 1961. Terminó la secundaria en el Colegio San Agustín de Chiclayo y aunque inicialmente estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se trasladó luego a la Universidad de Piura para cursar Ingeniería Industrial.

Posteriormente, llevó una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad del Pacífico y realizó el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura.

En su camino profesional, Aliaga registra ser directivo de la compañía de tren para Machu Picchu Perurail y Peru Belmods Hotels S. A. Además, posee 13 empresas especializadas en el rubro comercial y de transporte.

Si bien tiene un patrimonio grande, ocho compañías de López Aliaga Cazorla adeudan más de 35 millones de soles a la Sunat. Ante ello, el empresario dijo que “no hay deuda hasta que un tribunal o juez lo determine así”. Añadió que el proceso se encuentra judicializado.

Rafel López Aliaga: ¿qué cargos públicos ha ejercido?

En lo político, fue elegido como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2006. Luego, en 2011 y sin éxito, intentó llegar al Congreso. Tras la muerte de Castañeda, López Aliaga asumió la dirección del partido Solidaridad Nacional, cuya imagen institucional renovó tras ser derrotado en las elecciones congresales extraordinarias de 2020.

En 2021, ansió tener la banda presidencial, pero, a pesar de ser una de las figuras que más sorpresas causó, quedó tercero a nivel nacional, con 11,7%, y segundo en Lima con un 16,8%.

Fundación de Renovación Popular

En octubre del 2020 y encabezado por López Aliaga, Solidaridad Nacional —el partido que fundó Luis Castañeda Lossio— cambió de nombre a Renovación Popular con miras al proceso de elecciones generales de 2021. En ese entonces, el ahora electo alcalde de Lima precisó que no era solo un cambio de nombre, sino “algo más profundo”.

“Es una refundación del partido que cambia su estatuto, fundamentos, ideario, su plan de gobierno y el concepto solidario se eleva a un nivel mayor, el nivel mayor es Dios, Cristo”, argumentó ante Canal N.

Así, en noviembre del mismo año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el cambio de denominación y símbolo del partido Renovación Popular.

Investigaciones

En cuanto a antecedentes policiales y judiciales, en 2019, el líder de Renovación Popular fue detenido por conducir en estado de ebriedad. En septiembre de este año, las polémicas continuaron: según un reportaje de IDL-Reporteros, la fiscal supraprovincial Manuela Villar Ramírez argumentó que Rafael López Aliaga participó en un sistema de corrupción en la Caja Metropolitana durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la Caja Metropolitana, entre 2012 y 2013, pagó S/ 1 550 000 a las empresas de López Aliaga, ACRES Sociedad Titulizadora y ACRES Finance, y Andrés Muñoz, entonces socio del político.

Finalmente, también ha sido conocido y criticado por sus declaraciones machistas y clasistas. Para muestra, un botón: luego de perder las elecciones 2021, dijo que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, debió dejar que el tipo de cambio del dólar llegue a S/ 6 a fin de que “la gente pobre sienta” lo que sería el gobierno de Pedro Castillo.

Durante su candidatura a la presidencia, propuso medidas crueles para las víctimas de violencia sexual, quienes tenían el derecho de decidir si abortar o no. Asimismo, atacó a Ana Estrada, psicóloga peruana y activista por la eutanasia en el Perú. Por último, se disculpó públicamente con las periodistas Mónica Delta y Juliana Oxenford por sus desafortunadas declaraciones, calificadas como misóginas.

Deudas con la Sunat

En agosto de 2022 se dio a conocer que López Aliaga debía pagar al fisco una suma de S/ 35 millones 533.649. Sin embargo, con el transcurso de la actual campaña municipal, esta cifra aumentó: se trata de un monto aproximado de S/ 35 millones 661.081. De este dinero, Peruval Corp —compañía donde el virtual ganador ha declarado no tener acciones— presenta la deuda más elevada: S/ 17 millones 905.740.

“Lamentablemente, ha habido mucha difamación a mi persona. No debo nada a la Sunat. He generado 100.000 puestos de trabajo en mi país, he logrado invertir más de 1.000 millones de dólares en mi país. Mis empresas pagan más de 100 millones de soles al año a la Sunat”, sostuvo López Aliaga en un debate de Latina el último 11 de septiembre.