¿Qué dijo Rosa María Palacios sobre el triunfo de Rafael López Aliaga?

De acuerdo al conteo de la ONPE al 100% de actas procesadas, Rafael López Aliaga será el próximo alcalde de Lima Metropolitana, al haber obtenido el 26,2% de los votos. Ante ello, la periodista Rosa María Palacios analizó el escenario político que deja dicho resultado.

“Parece ser que López Aliaga va a ser el alcalde de Lima. Y hay que decir algo sobre su conducta. Ayer, se presentó con una camioneta llena de logos, lo cual está prohibido. Interrumpió el acto electoral, que también está prohibido. Y mostró su voto, lo que tiene una sanción de un año de pena, según el Código Penal”, dijo la presentadora de “Sin Guion”.

Asimismo, Palacios cuestionó que López Aliaga hiciera un reclamo por la impresión del logo de su partido durante las elecciones del último domingo.

“El que gana, gana, y el que pierde, pierde; pero no se puede estar alegando, en medio del proceso electoral, irregularidades que no existen más que en la imaginación de alguien que teme perder y que está armando un triunfo para que se le conceda una victoria que no merece”, sostuvo la abogada.

Por último, la presentadora de “Sin Guion” afirmó que en esta elección es difícil hablar de grandes ganadores. “Fuera de Lima, Renovación Popular no existe, así como Solidaridad Nacional. Fuera de Lima, digamos que Podemos tampoco existe. Los dos ganadores de Lima”, finalizó.