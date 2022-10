Rafael López Aliaga: 10.000 motos con GPS y otras propuestas controversiales del nuevo alcalde de Lima

Los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dan como favorito para llegar a la Municipalidad de Lima a Rafael López Aliaga, quien, tras una larga campaña, dejó una serie de propuestas que deberá implementar en nuestra capital si tiene previsto cumplir con las expectativas que generó en la población. Ante este escenario, recordamos algunos ofrecimientos, principalmente en materia de seguridad, una de las problemáticas que más preocupan a los limeños.

Una de las propuestas del líder de Renovación Popular fue la adquisición de 10.000 motos con tecnología GPS para patrullar las principales calles de la capital como un vehículo para combatir la inseguridad ciudadana. Su idea es que estos garanticen un patrullaje integrado entre el Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta promesa de campaña generó la reacción en contra del expresidente Martín Vizcarra, quien calificó de “populistas y sin base técnica” esta idea.

Al respecto, Ricardo Valdés Cavassa, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, señaló —en diálogo con La República— que esta propuesta sería inviable debido a que la adquisición de 10.000 vehículos significaría un costo muy elevado para el presupuesto de la Municipalidad de Lima, la cual ya cuenta con deudas vigentes. Además, explica que el mejor camino sería establecer una colaboración con el Gobierno central para mejorar la infraestructura y el personal policial con el que cuenta la MML.

“Esta propuesta no es viable, no es viable ni en el corto ni en el mediano plazo. Hay otras acciones que podrían desarrollarse. Primero, el Sr. López Aliaga debe ver con cuánto (presupuesto) cuenta, porque Lima Metropolitana cuenta con una serie de fondos comprometidos para pagos de deudas adquiridas por el Ministerio del Interior. Segundo, las motos por sí solas no sirven para nada, requiere de gente que las maneje y de un sistema de reacción que los acompañe, un equipo de comunicación, que estén integrados a un sistema de monitoreo de Lima”, comentó.

Otro ofrecimiento en materia de seguridad del excandidato presidencial fue embellecer las calles de Lima para evitar la delincuencia. Una cuanto menos controvertida y refutada por su real eficacia. La idea del virtual alcalde de Lima es que mejorar la iluminación de las calles, decorando las fachadas de las casas e instalación de maceteros, que contribuya con la belleza de la ciudad, y así reducir los índices de criminalidad.

Al respecto, Valdés Cavassa considera que esta iniciativa no es lo más urgente como estrategia de lucha contra la inseguridad, pero tampoco debe despreciarse como alternativa porque recuerda que esta batalla no es solo persecutoria: “No se va a perseguir la delincuencia instalando macetas, pero sí es cierto que los espacios iluminados ayudan a la lucha contra la inseguridad. La lucha contra la inseguridad no es solo una lucha persecutoria, sino también tiene que ver con generar un espacio que le genere tranquilidad a la gente que la ocupa, también bienestar”.

En tanto, López Aliaga también propone la creación de Comités de Autodefensa Vecinal y organizar a los mototaxistas para que lleven chaleco y casco con el número de placa en un lugar visible. Una propuesta de integrar a la sociedad a la lucha contra la delincuencia que, en consideración del exviceministro del Interior, sí funciona, pero se debe coordinar para beneficiarse de los esfuerzos que viene realizando la PNP en favor de la participación ciudadana.

“La Policía Nacional tiene una dirección general de participación ciudadana, organizan a las juntas vecinales, las preparan, las organizan, les dan chalecos, las coordinan, les dan el número telefónico del comisario. En realidad, lo que el municipio puede hacer es coordinar con la Policía Nacional por su cuota de participación ciudadana y las juntas vecinales, eso sí funciona”, explicó.

En cuanto al llamado plan Bukele, el líder de Renovación Popular explicó que esta estrategia consiste en la instalación de las denominadas comisarías mayores, las cuales reúnen en un mismo lugar a personal de la Policía Nacional, Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Al respecto, López Aliaga dijo: “Choro capturado, choro enrejado”, en referencia a su planeación.

“Es lo mismo que ha propuesto el Poder Judicial con los juzgados de flagrancia, pero no es competencia del municipio, se puede aportar. Yo lo que le recomendaría al Sr. López Aliaga es que esa idea la traslada al papel con indicadores concretos, con un sistema de financiamiento adecuado y que diga en cuánto tiempo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, cuánto va a costar y cómo lo va a coordinar. Cuando lo explique se va a dar cuenta de que depende de otros poderes del Estado y no de él”, sostuvo el experto.

Finalmente, en cuanto al tema de seguridad, el futuro nuevo alcalde de Lima ofreció en un evento en Villa El Salvador la instalación de cámaras en los mototaxis para que contribuyan a un sistema integrado de videovigilancia. Al respecto, Ricardo Valdés indicó que eso no forma parte del plan de gobierno de Renovación Popular y que se trataría de una iniciativa aislada lanzada durante sus recorridos por Lima: “Eso no está dentro del plan (de gobierno) de López Aliaga, hay varias cosas que él ha dicho en el calor de la campaña, como han dicho muchas cosas otros candidatos”.

En cuanto al plan de gobierno de Rafael López Aliaga, en este se contempla propuestas como la conformación de los Comité de Autodefensa Vecina (CAV), identificación obligatoria de las motos, la integración de cámaras a nivel Metropolitano, el patrullaje sin fronteras de la Policía Nacional y Serenazgo (aunque no la adquisición de 10 mil motos) y la alianza entre taxistas y mototaxistas con la seguridad ciudadana.

Otras propuestas controversiales de López Aliaga

El excandidato presidencial propuso llevar agua potable a todos los cerros ubicados en los conos de la ciudad y apoyar a las ollas comunes para mejorar la alimentación de los ciudadanos. Su estrategia sería la instalación de tanques de S/ 30.000 en las laderas de los cerros y bombas de S/ 10.000. Esta iniciativa fue ratificada durante el debate municipal.

La que quizá sea la propuesta más controvertida fue la promesa de playas artificiales para distritos como Ate Vitarte y San Juan de Lurigancho: “Bueno, eso en Santiago de Chile existe. No es floro, existe, porque he estado en Santiago de Chile. Cuando estás lejos del mar, creas una zona con arena, traes arena de mar, ponen sus carpas, ponen sus sombrillas y creas una playa”, comentó el entonces aspirante al sillón municipal.