Quién es y de dónde viene Rohel Sánchez virtual gobernador de Arequipa

Los caprichos de la vida lo trajeron a Arequipa. Rohel Sánchez Sánchez, el virtual electo gobernador mistiano, nació en Santa Cruz, provincia de Cajamarca.

Cuando concluyó estudios secundarios planeó postular a la Universidad Nacional San Marcos en Lima. Corría el año 1984 y, esa casa de estudios, entró en receso por una ley casualmente llamada “Sánchez” que la comunidad universitaria no aceptó.

Ocurrido el impase, su hermana mayor, radicada en Arequipa, lo convenció para que pruebe suerte en la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) Postuló a Contabilidad e ingresó en los primeros puestos. “Hace 38 años vivo acá”, me dice este maestro universitario especializado en auditar empresas públicas y privadas.

Son las primeras horas de la madrugada del domingo 02 de octubre. Antes de la entrevista coordinaba con sus personeros el escrutinio.

Contabilidad no fue la única fascinación de Sánchez, también el arte. Aún cachimbo se contactó con Dalilo Chávez e ingresó al coro polifónico municipal . Cantaba muy bien. “Lo dejé por mis clases universitarias reprogramadas en la noche y que coincidían con los horarios de ensayos”, dice. Está casado con Luz Marina Zeballos, la hija del gran dirigente del Sutep Horacio Zeballos Gámez, tiene dos hijos de 22 y 24 años de edad.

El adventismo y lo social

¿Qué lo anima a ingresar a la política? La vocación de servicio y el hartazgo de lo mal que está Arequipa, me responde mientras el sonido de un tren cargado de mineral interrumpe la entrevista. Vive en Cerro Colorado por donde está tendida la vía férrea.

A los 49 años su padre se convirtió al adventismo. Suprimió de cuajo fiestas y bebidas. Rohel lo acompañaba a sus obras sociales. “Ahí probablemente comencé a vincularme con la labor social. Por eso reniego de esos líderes políticos que dicen mucho, pero no hacen. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Para qué apropiarte de las cosas del Estado y perjudicar a la gente. Cuando mueras nada material de vas a llevar”, reflexiona.

La charla telefónica adquiere un tinte místico con un hombre que lee la Biblia. ¿Usted es adventista?: “no, soy católico apostólico romano” , aclara.

Nunca militó en un partido político. No se considera de izquierda ni de derecha, es pragmático.

En setiembre de 2021, decidió postular al Gobierno Regional. Planteó una alianza con varias agrupaciones políticas. Fracasaron las conversaciones y le cedieron Yo Arequipa, un movimiento regional vinculado a exfuncionarios de la gobernadora Yamila Osorio. Por eso le han llovido varias críticas. En una entrevista que le hizo La República en la última semana de agosto, sobre Yo Arequipa respondió que el partido se lo cedieron y lo refundó con nuevos estatutos. Tiene un Comité Ejecutivo Regional controlado por Roberto Gamero, Walter Manrique y Jorge Chávez. De igual forma, nuevo reglamento, estatuto e ideario. Dieron de baja a 46.000 afiliados del movimiento. Hoy tienen 3.600 militantes, todos son nuevos.

Ya di todo

En los últimos días, los ataques contra él fueron variados. No acudió a los debates. Él dio como excusa que estaba de gira en las provincias. “Para los ataques estaba preparado, sabía que iban a venir, no me afectaron y los perdono por todas las cosas que me dijeron ”, dice.

Es cauto con el resultado electoral. A sus colaboradores, antes de la votación, les dijo: que decida el pueblo, yo ya di todo ”. Según la encuesta de radio Yaraví e Ipsos, Arequipa le habría decidido entregar su destino por cuatro años.

De confirmarse el resultado es la segunda oportunidad que un rector de la Unsa coloca un gobernador regional. En 2006, Juan Manuel Guillén ganó la elección por dos periodos consecutivos. Antes, hizo buena gestión, lo mismo que le ocurrió a Sánchez.

Claves íntimas

Rohel Sánchez cocina, le salen bien los tallarines rojos con carne picada según su versión. Cuando va a un restaurante se inclina por la malaya o un rocoto relleno.

En música, le encanta la clásica, pero también balada. Tiene en mente a Camilo Sesto y Roberto Carlos.

Admira políticos. José Luis Bustamante y Rivero, Victor Raúl Haya de la Torre. Luis Bedoya, Reyes, Alfonso Barrantes.

¿Es fetichista? Responde que coleccionaba monedas y tragos de todo el mundo , sin embargo, esa afición no prosperó por la voracidad de sus dos hijos, lo cuenta entre risas.

Su padre siempre le aconsejaba: “elige como amistades a personas mayores que tú, de ellos aprenderás”. Con esa lógica ya egresado de Contabilidad formó empresas contables con sus profesores. Ellos se convirtieron en sus socios.