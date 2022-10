Principales autoridades también votaron en medio de invocaciones e incidentes

Nuestras principales autoridades también ejercieron su derecho al voto ayer. Si bien no pudieron opinar de política o sobre algunos candidatos, debido a la neutralidad electoral, se animaron a hacer una serie de invocaciones a los aspirantes a alcaldes y gobernadores electos y resaltaron la relevancia de sufragar. También hubo un incidente debido a que no todos los ciudadanos los recibieron bien.

El presidente Pedro Castillo fue pasadas las 9 a.m. a la I.E. N° 101069 La Laguna, en el distrito de Tacabamba, en Cajamarca. “Hoy es un día de fiesta democrática muy importante para el Perú”, tuiteó el mandatario.

Minutos antes, desde su domicilio en Anguía, hizo un llamado a las nuevas autoridades para el periodo 2023-2026. “Llamo a nuestros alcaldes electos y a los gobernadores para que se tome con prudencia, con bastante responsabilidad y respeto a la población, los resultados”, recalcó.

En ese sentido, exhortó a los postulantes a “respetar la voluntad popular” en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. “Como autoridades hay que siempre estar dispuestas a respetar la Constitución, ser respetuoso de la institucionalidad, más que todo respetar lo que dice el distrito, las provincias, las regiones y se respete lo que dice la voluntad popular”, enfatizó.

Su esposa, la primera dama Lilia Paredes, por su parte, acudió a su centro de votación a las 3 p.m. en el colegio Arturo Osores Cabrera, en el distrito de Anguía, Cajamarca. Paredes evitó declarar a la prensa y se dirigió, ni bien emitió su voto, a Tacabamba para encontrarse con el mandatario Castillo.

Quien lidió con un ambiente hostil fue el primer ministro Aníbal Torres. A las 11 a.m. se dirigió al Colegio Sagrado Corazón Sophianum, en San Isidro, Lima. Un grupo de personas le gritaron “corrupto”. Trascendió que esta reacción se debió a que el jefe de gabinete quiso sufragar sin hacer cola. Esto encrispó los ánimos de los ciudadanos presentes. Torres, no obstante, no se quedó atrás y las respondió. “Fíjense la conducta de estos sujetos, de estos elementos golpistas que nunca reconocen la voluntad popular ni respetan nada, pero cuando se les contesta se ponen a llorar. No puedo decir cómo se ponen a llorar”, lamentó el ministro.

Otras autoridades

El presidente de la Mesa Directiva del Legislativo, José Williams Zapata, también asistió a votar por la mañana.

“Defender la democracia y la libertad también significa ejercer nuestro derecho al voto de manera responsable en las Elecciones Municipales y Regionales 2022″, tuiteó. Es una incógnita si el congresista votó a favor de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, o de la candidata de su partido en Lima, María Soto, quien, de acuerdo a los sondeos capitalinos, no es una de las preferidas en esta contienda electoral.

Otra autoridad importante que asistió a votar por la mañana fue la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, en la Institución Educativa Capitán FAP José Alberto Quiñones, en La Molina. Posteriormente, se dirigió al Colegio Nacional de la República Nuestra Señora de Guadalupe para supervisar que se desarrolle el proceso electoral con normalidad.

Como se sabe, el Ministerio Público estuvo monitoreando en los diversos locales de votación que no se cometan delitos que vulneren la transparencia de estos comicios.

La clave

Bajo la lupa. Es la primera vez que el Ministerio Público moviliza cinco mil fiscales en los distintos locales de votación para prevenir delitos electorales. El delito más recurrente, según el fiscal Alfonso Barrenechea, es la suplantación de identidad.