Arequipa y Puno ya tienen virtuales gobernadores

Los movimientos regionales nuevamente se impusieron a los partidos políticos tradicionales. Ganaron la mayoría de gobiernos regionales. El proceso tuvo varias sorpresas pero se definirán mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) dé a conocer los resultados oficiales.

Alcaldía de Arequipa está voto a voto

La tendencia en Arequipa era definir a su gobernador regional en la segunda vuelta. Sin embargo, el postulante Rohel Sánchez Sánchez de Yo Arequipa, se impuso con considerable margen. La encuestadora Ipsos al 100% del conteo rápido le dio 37.5% de los votos, lo que supera el 30% para que no haya balotaje. Muy lejos está Javier Ísmodes de Arequipa, Tradición y Futuro (ATF) con 19.7%.

Por tercera vez se le escapa una elección. Sánchez ha reportado los gastos más onerosos en la primera parte de la campaña. Invirtió 297 mil soles y fue criticado por sus contrincantes por no asistir a ciertos debates . Además arrastra investigaciones en el Ministerio Público.

Mientras que el final en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) será de fotografía. Los candidatos Víctor Hugo Rivera de Juntos por el Desarrollo de Arequipa (15.6%), Ricardo Ramírez del Villar de Arequipa Transformación (14.4%) Rodolfo Gamero de Yo Arequipa (14.3%) y Benigno Cornejo de Arequipa Avancemos (14.3%), están empatados según proyecciones de Ipsos. Se disputarán voto a voto. El que tenía más posibilidades en los primeros sondeos de ayer fue Gamero, quien punteaba. Pero a medida que pasaban las horas, Ipsos al conteo rápido le da una ajustada ventaja a Rivera.

El exárbitro FIFA es la tercera vez que postula. En la contienda de 2018, perdió por votos la elección en que fue elegido Omar Candia Aguilar. Rivera contrariado por los primeros resultados, sostuvo que esperarán los resultados oficiales de la ONPE. Dijo que era muy pronto para conocer si la mayoría de la población quería que siga en la banca y no sea burgomaestre provincial.

Rivera ha sido cuestionado por la dirección que tuvo como presidente del Club Internacional. También fue acusado de que su movimiento regional cobre cupos para poder postular por sus filas. En esta campaña su propio hermano lo acusó de robarle el símbolo de la flecha de la agrupación que fundaron.

Puno es RH

El movimiento Reforma y Honradez por más Obras, literalmente arrasó en la preferencia electoral en el altiplano. Hubo una alta aceptación en las urnas para esta agrupación. Richard Hancco con 35.3% es el ganador virtual al Gobierno Regional de Puno, Javier Ponce Roque a la alcaldía de Puno (33.8%) y Oscar Cáceres Rodríguez (19.2%), como nueva autoridad por Juliaca.

Ponce, es licenciado en administración por la Universidad Continental de Arequipa. En las elecciones del 2018 se reveló que durante años se pasó presentándose como profesor cuando no lo era. Incluso siendo regidor del municipio Puno (2007-2010), consignó su nombre como su fuese maestro en las placas recordatorias de obras públicas.

En tanto, Oscar Cáceres Rodríguez es un ex militar que fue ex jefe del grupo de élite ‘Zeus’ , que le brindaba seguridad personal a Vladimiro Montesinos, el ex asesor fujimorista. Afrontó juicio por la fuga de Montesinos a Panamá el 23 de setiembre de 2000, en el velero “Karisma”. Y el 15 de octubre retornó a Lima para coordinar la vuelta de Montesinos por el aeropuerto de Pisco, el día 24.

Cusco a segunda vuelta

Werner Salcedo, de Somos Perú, y Edy Cuéllar de Inka Pachakuteq, disputarán el cargo de gobernador regional en segunda vuelta, ninguno de los dos alcanzó el 30% de la preferencia. De acuerdo a los resultados al 100% de conteo rápido de Ipsos, Salcedo obtuvo el 27.6%, Cuellar el 20.6%.

Salcedo postula por segunda vez al cargo de gobernador. En su hoja de vida consignó una sentencia por alimentos, asimismo tendría en proceso dos investigaciones por peculado. No registró información sobre gastos e ingresos de campaña, no obstante, esta se caracterizó por ser la más cara hacia el sillón regional. Mientras que Cuellar, por primera vez postula a un cargo público. En campaña fue cuestionado por su acercamiento con el fujimorismo en las elecciones generales del 2021.

Para la Municipalidad de Cusco, el general (r) de la Policía, Luis Beltrán Pantoja Calvo, es el virtual alcalde de la provincia del Cusco por Movimiento Regional Inka Pachakuteq . Le saca una ventaja de más del 5% a su más cercano competidor, Albert Arenas de Somos Perú. “El margen es muy alto como para que se pueda revertir el resultado, pero esperemos los resultados oficiales”, dijo el expolicía en el centro de la ciudad tras el flash electoral.

Pantoja Calvo, en sus más de 30 años en la institución policial se desempeñó como jefe de la Macro Región Policial Cusco, jefe Antidrogas y también en la sanidad de la PNP. En las elecciones del 2018 perdió ante Victor Boluarte Medina. Es el postulante que más gastó en campaña presentando S/ 100 720 soles en ingresos y S/ 95 164 en gastos.

Virtuales ganadores de elecciones regionales y municipales.

Resultados en Tacna y Moquegua

En Tacna, por los resultados a boca de urna de la encuestadora Cadena Radial Sur Peruana S.A., se dio como ganador a Luis Torres. Se espera resultados para saber si irá a segunda vuelta. Mientras que en Moquegua, Jaime Rodríguez también esta al frente de las preferencias, pero aun no supera la valla del 30%.

En cuanto a la alcaldía provincial de Tacna, al 100% de conteo rápido Pascual Guisa sería el virtual ganador con 19.3% superando a Joel Chinchazo que solo obtuvo 17.1%.

Pascual Guisa tiene 63 años y es general de la Policía en calidad de retiro. Fue jefe de la Región Policial de Tacna.