Rohel Sánchez, el cajamarquino virtual gobernador de Arequipa

Los caprichos de la vida lo trajeron a Arequipa. Rohel Sánchez Sánchez, el virtual gobernador mistiano, nació en Santa Cruz, provincia de Cajamarca. Cuando concluyó la secundaria, pretendió estudiar en la Universidad Nacional San Marcos. Estaba convencido de instalarse en Lima. Corría el año 1984 y esa casa de estudios entró en receso por una ley casualmente llamada “Sánchez”, que la comunidad universitaria no quería aceptar.

Su hermana mayor, instalada en Arequipa, lo convenció para que tiente suerte en la Universidad Nacional San Agustín. Postuló a Contabilidad e ingresó en los primeros puestos. “Hace 38 años vivo acá”, dice este maestro universitario, especializado en auditar los estados contables de las empresas.

Son las primeras horas de la madrugada del domingo y aún coordina con sus personeros para que cuiden el voto.

La contabilidad no fue la única fascinación de Rohel Sánchez, también se interesó por el arte. Aún cachimbo se contactó con Dalilo Chávez e ingresó al coro polifónico municipal. Cantaba muy bien. “ Lo dejé por mis clases universitarias reprogramadas en la noche y que coincidían con los horarios de ensayos ”.

Está casado con Luz Marina Zeballos, la hija del gran dirigente del Sutep, Horacio Zeballos Gámez. Tiene dos hijos de 22 y 24 años de edad.

¿Qué lo anima a ingresar a la política? La vocación de servicio y el hartazgo de lo mal que está Arequipa, responde mientras el sonido de un tren cargado de mineral interrumpe la entrevista. Vive en Cerro Colorado, por donde está tendida la vía férrea.

A los 49 años, su padre se convirtió al adventismo. Suprimió de cuajo las fiestas y bebidas. Él lo acompañaba a sus obras sociales. Ahí, probablemente, comenzó a vincularse con la labor social. “Por eso, reniego de esos líderes políticos que dicen mucho, pero no hacen. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Para qué apropiarte de las cosas del Estado y perjudicar a la gente. Cuando mueras nada material te vas a llevar ”, reflexiona. La charla telefónica adquiere un tinte espiritual con un hombre que lee la Biblia. (¿Usted es adventista?) “No, soy católico apostólico romano”, dice.

Nunca militó en un partido político. No se considera de izquierda ni de derecha: es pragmático.

En setiembre de 2021, decidió postular al Gobierno Regional de Arequipa. Planteó una alianza con varias agrupaciones políticas. Fracasaron las conversaciones y le cedieron Yo Arequipa, un movimiento regional vinculado a exfuncionarios de la gobernadora Yamila Osorio. Por eso le han llovido varias críticas.

En una entrevista que le hizo La República en la última semana de agosto, sobre Yo Arequipa, respondió esto:

—Pero no es un partido fundado por usted.

—Lo fundaron unos jóvenes que nunca participaron en elecciones. El partido fue cedido al equipo que presidimos y lo hemos refundado. El Comité Ejecutivo Regional está conformado por profesionales nuestros. Elaboramos el estatuto. El reglamento electoral lo hemos trabajado. El ideario yo mismo lo he trabajado y sociabilizado con los aportes del equipo. Cuando se elige al CER, comunicamos que se dé de baja a todos, los más de 46.000 afiliados del movimiento. Inicialmente teníamos 116, luego 3.600. Felizmente, el Congreso dio una norma que el resto tenía derecho a ser elegidos, pero no a elegir. Por tanto, no le debemos a nadie. Tomamos las decisiones nosotros.

—El dueño del movimiento Unidos por el Gran Cambio, con el que ganó el gobernador suspendido, era el señor Walter Gutiérrez. Cuando llegan al poder comienzan a pelearse por los cupos.

—La situación es completamente distinta. El CER no es un tercero: es de nuestro equipo, lo preside el doctor Roberto Gamero. El personero es Walter Manrique. Jorge Chávez es el tesorero. Es distinto. Una cosa es que alguien te invite a un partido y otra cosa que lo cedan. Los jóvenes del partido han elegido al CER que nosotros hemos acreditado. La decisión la tienen las autoridades que están vigentes.

—Uno de los fundadores es el señor Bermejo, que está prófugo de la justicia por el cobro de coimas en la época de Yamila Osorio.

— Yo no lo conozco, ya no es militante ni directivo, no tiene nada que ver. También le atribuyen el caso de Yamila (Osorio). Desde el 2014, ella es militante de Arequipa, Tradición y Futuro. La decisión la tomamos nosotros. Esa fue nuestra exigencia. El plan de gobierno lo elaboramos nosotros. Los candidatos han sido seleccionados por el equipo del CER. La garantía es que vamos a cumplir y honrar nuestro plan de gobierno tal como está.

En los últimos días, los ataques contra él fueron variados. No acudió a varios debates. Él dio como excusa que estaba de gira en las provincias. “Para los ataques estaba preparado, sabía que iban a venir, no me afectaron”, dice.

Es cauto con el resultado electoral. A sus colaboradores, antes de la votación, les dijo: “Que decida el pueblo, yo ya di todo”.

Según la encuesta de radio Yaraví e Ipsos, Arequipa le habría decidido entregar su destino por cuatro años.