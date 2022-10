ONPE sobre denuncia de López Aliaga: “Renovación Popular no fue a validar cédulas de votación”

Tras las denuncias de Rafael López Aliaga sobre una supuesta alteración al color del logo de su partido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respondió. Rafael Arias, vocero de esta institución, afirmó que ningún representante de Renovación Popular asistió a la reunión en la que validaron los parámetros de impresión y calidad de las cédulas de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

“En primer lugar, para iniciar este proceso, nosotros realizamos una prueba de color a la que invitamos a todas las organizaciones políticas para que puedan revisar los colores de las impresiones. Esta invitación se dio el día 19 de agosto y nosotros contamos con un documento de recibido de parte de Renovación Popular del día 23 de agosto. Sin embargo, el día 26, que se efectuó esta prueba de color en acto público, Renovación Popular no asistió al evento y eso se ve reflejado en las actas que nosotros tenemos registradas”, afirmó el funcionario de la ONPE en RPP.

Además, señaló que se utilizó el símbolo de Renovación Popular que figura en el registro de organizaciones políticas y que se hicieron las revisiones necesarias previo a la impresión de las más de 43 millones de cédulas que se emplean a nivel nacional. “Nosotros los invitamos para que puedan ver si hay algún problema en la impresión, visualización de colores y así poder realizar cualquier tipo de modificación sobre parámetros de colores y control de calidad”, añadió.

Finalmente, indicó que, en caso se quiera realizar algún tipo de denuncia, pueden realizarlas a través de los representantes del Ministerio Público que se encuentran en los locales de votación.

Denuncia de Rafael López Aliaga

“Me reportan en todo Lima que el logo de Renovación no se puede ver y, felizmente, la Fiscalía ha constatado que solamente el logo de RP no se ve, el resto se ve perfectamente”, manifestó López Aliaga a la prensa. “Es bien raro que el logo de Renovación Popular no se vea, y en todo Lima pasa lo mismo”, añadió el candidato, quien deslizó una posible interferencia en el proceso electoral.