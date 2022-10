Tacna: candidato regional Luis Torres podría no votar debido a arresto domiciliario

El candidato a gobernador regional por el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, Luis Torres Robledo, podría no emitir su voto durante el proceso de las Elecciones Municipales y Regionales 2022. La exautoridad cumple arresto domiciliario por una investigación ligada a la organización Los Limpios de Tacna.

Desde su domicilio, Torres explicó a La República que presentó una solicitud al Poder Judicial para poder salir de su vivienda y sufragar. Sin embargo, comentó que en las anteriores elecciones presidenciales no obtuvo respuestas, por lo que en este mismo hecho podría repetirse.

“Ya van a ser dos años (con arresto domiciliario). He solicitado para ir a sufragar, es un derecho constitucional. Hasta ahora no me responden”, explicó.

Junto a Torres estuvieron sus candidatos a consejeros regionales, quienes compartieron un desayuno electoral.

Dato

Luis Torres, de 67 años, ha sido alcalde de Tacna durante tres periodos y en la actualidad es candidato al Gobierno Regional de Tacna. La Fiscalía Especializada lo detuvo en el 2018, por la presunta venta direccionada de terrenos de la municipalidad. El caso continúa en investigación y, debido a esto, Torres fue confinado al encierro en su domicilio.

Cabe mencionar que el aspirante al sillón regional también dio el discurso de cierre de campaña de manera virtual desde su vivienda.