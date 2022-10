Daniel Urresti sobre los resultados de la ONPE: “Confío en los organismos del Estado”

Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima, manifestó su confianza al trabajo de los organismos estatales. Esto, al ser interrogado en medio de una improvisada conferencia de prensa sobre los posibles resultados que dará la ONPE, luego de conocerse la existencia de un empate técnico entre el postulante de Podemos Perú y Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular.

“Confío en los organismos del Estado. Si yo no confiara en la ONPE no hubiera postulado a esta elección. Si no confiara en el Poder Judicial ya me hubiera escapado, pero como yo soy inocente, confío”, señaló el candidato.

Por otro lado, se refirió a su relación con la familia Luna, dueña del partido que lo apoya en su candidatura, y cómo tomarán los resultados en caso le resulten favorables o no a sus aspiraciones.

Candidato improvisó conferencia de prensa con periodistas en los exteriores de su domicilio. Foto: Raúl More / URPI-LR

“Hemos analizado la situación y la conclusión que hemos llegado (con los Luna) es de que así salgan los resultados del conteo rápido del 100% de Ipsos, va a ser un empate técnico; por lo tanto, no hay un motivo para celebrar o ponerse triste, porque esto lo va a decidir la ONPE. Con el conteo rápido no va a pasar nada porque tenemos que esperar a la ONPE”, indicó.

Asimismo, manifestó que, en caso de superar a López Aliaga en los resultados finales, no le sorprendería que este señalara un presunto fraude en su contra, lo cual, bajo su criterio, no tiene cabida o razón de ser.

Con respecto al supuesto pacto entre Podemos Perú y el Gobierno en el Congreso, su grupo político ha votado de acuerdo a las circunstancias que se han presentado y negó que exista alguna alianza con el oficialismo. Además, descartó una politización del cargo de alcalde de Lima o alguna confrontación con el gobierno de Pedro Castillo.