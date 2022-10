Eduardo Ballón: “En general, la elección de ahora es una competencia bastante vacía de contenido”

El investigador de Desco, Eduardo Ballón, reflexiona en la siguiente entrevista sobre lo que pueden significar las elecciones regionales y municipales de hoy. Como un experto en asuntos de descentralización, señala, además, que el proceso se encuentra “trunco”. También responde sobre la crisis política.

—¿Tiene alguna expectativa positiva de la elección de hoy?

—En un escenario en el que lo que tenemos es más de lo mismo o peor, y a pesar de que la tendencia es bastante mala, hay al menos una minoría de candidatos y propuestas interesantes en distintos territorios. Dicho esto, en general, la elección de ahora es una competencia bastante vacía de contenido.

—¿Este proceso es una nueva demostración de nuestros problemas de desafección democrática y de representación?

—Diría que es una nueva demostración grande de la desafección. Lo de la representación es un poco más complejo. Desde hace varios años en el país, la carencia de liderazgo es gigantesca. En términos de espejo de la sociedad, lamentablemente, tenemos que aceptar que el Ejecutivo y el Congreso de hoy son de los más representativos que hemos tenido en las últimas décadas. Nuestros problemas estructurales se reflejan muy nítidamente en la sociedad y en cómo funciona esta. La sociedad peruana ha perdido las formas en todos los órdenes de su vida. No es solo que tengamos casi un 80% de informalidad en la economía. También hemos perdido las formas en los comportamientos sociales.

—¿Las elecciones no deberían ser una oportunidad de renovación?

—Las elecciones, en la teoría, deberían ser una oportunidad de renovación, en efecto. Pero si miramos el proceso de descentralización, por ejemplo, tenemos que si bien alentó cierta redistribución del poder político, es evidente que estamos frente a una reforma trunca, para ser piadosos, haciendo más grave la situación de un sistema de representación que siempre fue pobre y bastante incongruente.

—¿Diría entonces que la política regional ha repetido las deficiencias de la política nacional?

—Lo que diría es que la política regional es hija de la política nacional…

—En sus déficits, problemas.

—Así es, al contrario de este sentido común que tratan de instalar según el cual la política regional y local serían las responsables de la corrupción y la crisis que vivimos.

—¿Son compatibles la política regional y nacional?

—Tal cual, son el mismo fenómeno.

—Se van a renovar autoridades regionales. ¿Hay algo bueno por recatar del proceso de descentralización?

—Supuso algo en redistribución del poder político. Ahora, también es cierto que, estando mal con esta descentralización, sin ella estaríamos peor en varios campos. Por ejemplo, la capacidad de gasto del Estado sería incluso menor que la que se ve hoy en día. Por otro lado, lo poco que hay en política agraria para pequeña agricultura y agricultura familiar vino, de alguna manera, de la intervención de gobiernos regionales. Además, parte de los resultados de la disminución de la pobreza en por lo menos seis o siete regiones tuvo que ver con la acción de gobiernos regionales y algunas municipalidades. Recuerdo que el 2015, la Asamblea de Gobiernos Regionales buscó presentar su balance con algunas prácticas que, entendían, eran virtuosas y positivas y que debían servir para reordenar las cosas.

—¿Y qué pasó?

—Al Estado nacional, al Congreso y a las distintas autoridades responsables de la descentralización no les interesó, por lo cual las autoridades regionales y municipales no tuvieron ni la convicción ni la fuerza para disputar la orientación del proceso. A la luz de lo que estamos viviendo, entonces, hay que repensar la descentralización, recoger algunas experiencias positivas que tiene y articularla con la reforma del Estado. Pretender que la descentralización sea la encargada de impulsar el desarrollo integral del país, tal como se pretendía, es simplemente un despropósito interesado para no tocar el modelo y tener un Estado funcional a él.

—Me dijo que tenemos un Ejecutivo y un Legislativo muy representativos de la sociedad que somos hoy. ¿Suscribe la propuesta de nuevas elecciones generales?

—Entiendo que las autoridades que tenemos han naufragado y que el Ejecutivo es funcional al Legislativo, y viceversa. Se mantienen entre ellos. Luego, esta situación es resultado de una historia larga, ¿no? No es que tengamos a un malvado que se llama Pedro Castillo con sus secuaces del Congreso. No. Este es el resultado de un proceso que se expresa en lo que vemos ahora. Por lo tanto, pensar que todo esto va a cambiar con una o dos reformas políticas, básicamente procedimentales, es…

—¿Ilusorio?

—Pensar, encima, que ese supuesto cambio va a tener como actores al Congreso y al Ejecutivo, parece ser fantasioso. Todos están esperando que la Fiscalía, que no es precisamente un dechado de virtudes…

—Sea la que asuma el protagonismo.

—Por cierto.

—¿Nos quedamos con el statu quo hasta el 2026?

—No necesariamente. La situación que vivimos tampoco puede prolongarse de manera indefinida. Estamos en un contexto de inflación, de incapacidad política, y eso posiblemente hará que se vean expresiones de malestar en la calle. Pero, también, podría ser la opción de discursos radicales que podrían empezar a ganar espacio.

—¿Como Antauro Humala?

—Como Antauro Humala. Él existe y, si desde el Congreso se pretende hacer con él lo mismo que se quiso hacer con Pedro Castillo, es decir, victimizarlo y bloquearlo “legalmente”, es más o menos claro que se contribuirá con su crecimiento.