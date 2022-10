Candidato que dijo que se debe “educar” a personas “de los cerros” es el virtual alcalde de Miraflores

El virtual nuevo alcalde de Miraflores, Carlos Canales, quien participó en estas elecciones entre las filas de Renovación Popular, es recordado por un comentario que tuvo durante su campaña electoral en la que señaló que se debe “educar” a personas “de los cerros” que van a Miraflores, en referencia a que supuestamente ensucian las calles del distrito. Las desafortunadas declaraciones las realizó durante una entrevista en una radio local.

“Lo que tenemos que hacer es educarlos, que respeten, que no traigan basura, que no hagan la pila en la calle, y eso también implica poner servicios a favor de todas esas personas”, expresó en una entrevista con la periodista Rosa María Palacios, en radio Santa Rosa.

En esta línea, Canales señaló que las personas de otros distritos pueden disfrutar por un monto de dinero de “un lugar maravilloso” como Miraflores: “Por S/ 5, alguien de los cerros que vive en las zonas más agrestes, las zonas más dificultosas de nuestra ciudad, vienen a disfrutar de Lima con un lugar maravilloso que es un malecón de 5 kilómetros o unos parques extraordinarios”.

Tras este impasse verbal, el también presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) trató de desmarcarse de sus propias declaraciones y argumentó que sus palabras fueron sacadas de contexto e invitó a los vecinos de Miraflores a que revisasen la entrevista completa.

Después de los primeros resultados a boca de urna de Ipsos Perú/América TV, Carlos Canales (Renovación Popular) se convirtió en el virtual alcalde de Miraflores (31,4%). Le siguen Sergio Meza de Acción Popular (14,7%), Ernesto Mendoza de Somos Perú (13,7%) y Diego Mora del Partido Morado (11,7%). Su triunfo electoral aún deberá ser confirmado por los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Después de conocerse los primeros resultados, declaró a América TV y se refirió a sus declaraciones en campaña.

“Yo soy ayacuchano, de racista y clasista nada. Yo contaba la anécdota de un grupo de vecinos que los fines de semana (se quejaban), lamentablemente, de la cantidad de basura que encontraban en las calles y en los parques producto de la cantidad de visitantes que tenemos nacionales, internacionales y urbano. Ellos (los vecinos) me planteaban que no se les deje entrar y yo les decía que no, que eso es antidemocrático”, precisó.