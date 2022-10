Candidato cajamarquino acude a votar, pero no aparece en la cédula

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, Kenneth Linch, candidato a la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, denunció que el símbolo de la agrupación política por la que postula no aparece en la cédula de votación, lo que consideró como una irregularidad.

“Me siento totalmente sorprendido y decepcionado del proceder de las instituciones electorales. Me he dado con la ingrata sorpresa de que nuestro símbolo, en la cédula provincial, no aparece. Esto ha generado la molestia de los miles de simpatizantes que tenemos a lo largo de la provincia de Jaén”, expresó.

Ante esta situación, el postulante cuestionó a los entes correspondientes y opinó que ahora “buscan lavarse las manos”.

La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo han levantado las actas respectivas sobre estos hechos, mientras que Kenneth Linch anunció que solicitará la anulación de los comicios, ya que se encuentra válidamente inscrito.