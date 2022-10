Elecciones 2022: informes financieros de los candidatos a Lima Metropolitana no cuadran

La entrega de informes es una forma de rendir cuentas a la ciudadanía, recordó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al prorrogar el plazo para que se remitan estos documentos hasta el pasado 16 de septiembre. No obstante, los reportes presentados por los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana dejan más dudas que respuestas.

En el portal Claridad de la ONPE figuran los reportes de los candidatos que se disputarán el sillón metropolitano este domingo: Daniel Urresti (Podemos), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), George Forsyth (Somos Perú), Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Elizabeth León (Frente Esperanza), Yuri Castro (Perú Libre) y Omar Chehade (Alianza para el Progreso).

En total se movieron S/ 817.167,87. Sin embargo, el 80,4% de este monto (S/ 656.966,50) representa únicamente los gastos de campaña de López Aliaga, quien viene siendo investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos por presuntamente participar en un esquema de corrupción en la Caja Metropolitana durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.

Le sigue Omar Chehade, quien precisa que recaudó S/ 83.811 por la realización de una “cena show”, cuya entrada bordeaba los 385 soles.

En tercer lugar, según reporte financiero, se encuentra Daniel Urresti, quien destinó 63.451,02 soles para su campaña. El candidato precisa que todo el dinero se usó para el pago de publicidad en Facebook. Pese a las múltiples visitas a distritos, no se consigna algún gasto en movilidad o publicidad física (flyers, polos, paneles, etc).

A su turno, Gonzalo Alegría declaró aportes por 12.971,11 soles, pero no detalla de dónde proviene el dinero. El aspirante de Juntos por el Perú se limita solo a precisar el monto y el método de pago.

Continúa Elizabeth León, con 9.723,24 soles distribuidos en llaveros, fósforos, calendarios y combustible.

Finalmente, se encuentran George Forsyth y Yuri Castro, quienes afirman no contar con ingresos ni gastos de campaña, pese a haber participado en movilizaciones proselitistas en las que se aprecia material propagandístico a favor de sus candidaturas a la alcaldía de Lima.

Sanciones

El especialista en materia electoral, José Manuel Villalobos, en diálogo con La República, aseveró que la ley exige únicamente la presentación del informe financiero.

En relación con los casos de Forsyth y Castro, considera que “es imposible” creer que un candidato no haya tenido ingresos o gastos de campaña, pero sostiene que la norma vigente no regula este apartado y que la ONPE no cuenta con la capacidad logística para fiscalizar a todos los aspirantes a regidores, alcaldes y gobernadores a nivel nacional. “Siguen haciendo auditorías del proceso anterior” , dijo.

“El reporte financiero es importante para la transparencia porque permite a la ciudadanía conocer, antes de las elecciones, cómo se financian las candidaturas”, apuntó.

En tanto, el experto José Tello argumenta que es la ONPE la entidad encargada de determinar si los candidatos omitieron reportar algún aporte en especie.