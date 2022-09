Isabel Cortez dice que no vulneró neutralidad al apoyar a Gonzalo Alegría porque evento fue un sábado

La congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez alegó que no vulneró el principio de neutralidad electoral, al manifestar abiertamente su respaldo al candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, debido a que el evento en cuestión se llevó a cabo un sábado.

En los descargos que presentó ante el Jurado Electoral de Lima Centro, Cortez Aguirre sostiene que no participó en “ninguna reunión proselitista de algún candidato en particular” y precisó que el sábado 20 de agosto estuvo en la Plaza San Martín por una manifestación del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad de Lima (Sitomun).

La parlamentaria señala que Alegría Varona se acercó a la aglomeración pese a que no fue invitado y que “no se le podía impedir su aproximación”.

PUEDES VER: Poder Judicial declara nula postulación de Joaquín Ramírez

“La manifestación a la que se hace referencia se llevó a cabo en la Plaza San Martin un día no laborable, luego de haber participado en una marcha por el Jirón de la Unión como ciudadana. A esta manifestación pública se aproximó el candidato a alcalde de Lima Gonzalo Alegría, quien no estaba invitado y quien no se le podía impedir su aproximación. En dicho evento, en el que, coincidimos ambas personas, al dirigirme a los trabajadores obreros, manifesté mi posición política respecto al proceso electoral que se llevará a cabo el próximo mes de octubre”, afirma Isabel Cortez.

En relación con los comentarios que emitió en el acto, la legisladora de Juntos por el Perú asegura que estos están amparados en su derecho a la libertad de expresión.

Luego, selecciona algunos comentarios que profirió para intentar demostrar su inocencia. Sin embargo, omite la expresión donde se refiere directamente a la candidatura del cuestionado Gonzalo Alegría (“Sería un honor, y va a ser un honor, que nuestro candidato Gonzalo Alegría esté en el sillón municipal”).

PUEDES VER: Rafael López Aliaga es investigado por lavado de activos en Fiscalía a raíz de caso Panamá Papers

“Solicito que se tome en cuenta los argumentos vertidos en el presente apersonamiento y, como consecuencia de ello; la denuncia formulada en mi contra sea archivada, por no significar —de ninguna forma— un atentado en contra del principio de neutralidad electoral”, requiere Isabel Cortez.