Elecciones 2022: los candidatos tienen notorios vacíos en su visión de la ciudad de Lima

En tres días, Lima elegirá a su nuevo alcalde. Los ciudadanos de Lima Metropolitana deberán elegir entre candidatos como George Forsyth, de Somos Perú; Daniel Urresti, de Podemos Perú; y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Otros aspirantes a conducir la gestión edil de la capital del Perú son Elizabeth León, del Frente de la Esperanza, o Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú. Como la ley impide difundir encuestas en estos días, a estas alturas es incierto si habrá el repunte de algún postulante que figure alejado de los primeros lugares.

Las preferencias, no obstante, no van en línea con los planteamientos técnicos. Que un postulante lidere las simpatías no significa que sea el que mejor propuestas tiene para resolver los principales problemas de Lima. Así lo deja en claro la politóloga Alexandra Ames, quien analizó los planes de gestión de los candidatos a burgomaestre de la capital. Y el resultado es que, en la mayoría de los casos, hay ausencias de propuestas claras, concretas y realizables en tres sectores, según Ames: desarrollo sostenible, prevención de desastres naturales y transporte público.

Somos Perú. George Forsyth espera derrotar a Urresti y López Aliaga este domingo. Foto: Gianella Aguirre/URPI

Desarrollo sostenible

“El desarrollo sostenible tiene que ver con el reconocimiento del ambiente y de la ciudad como ecosistema. La idea de preservar el ambiente y reconocer a los ciudadanos como parte de ese ecosistema... Lo que pasa es que todos carecen de esa visión, en algunos planes se ha identificado la tarea de recolección de residuos sólidos”, explicó Ames.

La politóloga agregó que, a modo de excepción, una propuesta interesante es la de Forsyth al proponer la creación de la Gerencia de Gestión Ambiental, que hoy es una subgerencia, “lo que permitiría desvincularse de la mera tarea de recolección de residuos sólidos”.

Prevención de desastres

Lima es una ciudad expuesta a un potencial movimiento sísmico de gran magnitud. Ningún candidato ha planteado qué hacer en caso de un terremoto que, tarde o temprano, sucederá en la metrópoli.

Renovación Popular. Rafael López Aliaga pondrá a sus personeros en los locales de voto. Foto: Jessica Merino/URPI

“La ausencia de este segundo tema se explica porque es un problema invisible. No es visible como la congestión vehicular o la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, al ser estas las preocupaciones, los políticos se centran en eso y dejan de lado lo demás”, precisó Ames.

La experta en gestión pública recalcó además que los candidatos a Lima han reducido sus propuestas de prevención de desastres a la construcción de muros de contención. “No he podido identificar algo rescatable en este tema. Lima no es una ciudad plana, tiene cerros. El Centro Histórico es una zona muy vulnerable a un desastre natural. Todavía tenemos zonas como los valles, que son vulnerables a una inundación”, advirtió.

Seguridad y transporte

Respecto a la lucha contra la delincuencia, para Ames, llama la atención que Urresti haya prometido que, de llegar a ser burgomaestre, su gestión detendrá a 200 delincuentes diarios, pues esto implica no solo la participación del gobierno local, sino también la coordinación con otras instituciones. No obstante, destacó que, en teoría, “el plan de gobierno presenta muy buenas propuestas para luchar contra la inseguridad, pero esto no se ha percibido en la narrativa oral”, acotó.

Podemos Perú. Daniel Urresti guarda silencio ante investigación de José Luna Morales. Foto: Vanessa Trejos/URPI

Últimos días de campaña

Los candidatos están contra el reloj para dar a conocer sus principales planteamientos a la ciudadanía. Ayer Forsyth se reunió con los vecinos del Rímac y luego estuvo en un pasacalle junto al aspirante de Somos Perú en Jesús María, Enrique Delhonte.

“Tiene que haber una política de diálogo intersectorial y ahí tenemos que trabajar con el presidente Pedro Castillo, quien tiene investigaciones muy graves, pero tenemos que trabajar con el Ejecutivo”, sostuvo Forsyth.

Mientras que Urresti realizó un recorrido por los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, donde retó a su contrincante López Aliaga a aclarar la situación legal del candidato a teniente alcalde de Renovación Popular, Renzo Reggiardo.

En tanto, López Aliaga visitó los asentamientos humanos de Villa El Salvador. “Voy a reducir personal, porque esa gente viene desde la época de Susana Villarán. Estoy avisando. Voy a recortar”, adelantó con su ya conocido estilo.

Omar Chehade, postulante de Alianza para el Progreso (APP), estuvo en los mercados de La Victoria y Elizabeth León, del Frente de la Esperanza, en el Mercado Productores de Santa Anita.

Frente de la Esperanza. Elizabeth León busca el repunte a pocos días de las elecciones.Foto: Gianella Aguirre/URPI

Quedan menos de tres días para que Lima defina quién será su nuevo alcalde.

La palabra

