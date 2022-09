Deuda de Rafael López Aliaga con la Sunat aumentó durante la campaña

En un mes y medio de campaña electoral, entre el 5 de agosto y el 16 de setiembre de este año, la deuda coactiva con la Sunat que mantienen 8 empresas del candidato de Renovación Popular Rafael López Aliaga aumentó S/127.732.

A inicios de agosto, La República reportó que la deuda total de López Aliaga ascendía a S/35 millones 533 mil 649. Ahora, tras casi dos meses de campaña electoral, el monto subió a S/35 millones 661 mil 081.

Peruval Corp es la empresa de López Aliaga con mayor deuda. Hablamos de un monto de S/17 millones 905 mil 740. Luego le siguen Perú Holding de Turismo con S/8 millones 288 mil 213; Perú Hotel Monasterio con S/4 millones 735 mil 265 y Perú Hotel Machu Picchu con S/2 millones 991 mil 985.

PUEDES VER: Andrés Hurtado se pronuncia sobre vínculo de su productor con Rafael López Aliaga

Hay otras cuatro empresas más con montos menores que el millón. Todas estas compañías han aumentado su deuda en miles de soles en el tiempo de un mes y medio.

El empresario Rafael López Aliaga desde que se lanzó a la política se ha jactado de ser un afortunado inversionista millonario. Pero lo que no dijo es que varias de sus empresas arrastran millonarias deudas coactivas con la Sunat.

Desde que La República reveló la abultada deuda coactiva de López Aliaga durante la campaña presidencial del 2021, el candidato a la comuna limeña ha ofrecido varios argumentos para explicar su problema con la Sunat.

Su respuesta inicial fue decir que no le habían notificado adecuadamente. Posteriormente, indicó que se debía a deudas de empresas que ya no existían o que no le pertenecían. Finalmente, manifestó que la deuda se encontraba judicializada, por lo que no iba a cancelar hasta que se resolvieran los casos. Los procesos podrían tardar años, mientras que el monto de la deuda también se incrementa.

Recientemente, en un vídeo difundido por sus redes sociales, López Aliaga respondió diciendo que podría pagar la deuda que tiene hasta dos veces porque el dinero le alcanzaba para hacerlo.

En esta campaña municipal, durante el debate organizado por Latina el pasado 11 de setiembre, López Aliaga volvió a negar el reporte de la Sunat.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga es investigado por lavado de activos en Fiscalía a raíz de caso Panamá Papers

“Lamentablemente, ha habido mucha difamación a mi persona. No debo nada a la Sunat. He generado 100.000 puestos de trabajo en mi país, he logrado invertir más de mil millones de dólares en mi país, mis empresas pagan más de 100 millones de soles al año a la Sunat”, declaró.

Rafael López Aliaga negó en debate municipal tener deudas con la Sunat, Foto: La República

Efectivamente, la deuda coactiva personal, a su nombre, la pagó después que este diario destapara el monto. Pero lo que no ha abonado son las deudas de sus empresas. Y siguen vigentes.

La plataforma de Consulta de Omisos y Deuda Tributaria de la Sunat continúa desmintiendo a López Aliaga, pues su deuda no ha parado de aumentar en medio de la campaña.

Además, en su hoja de vida presentada para estas elecciones municipales, López Aliaga detalló 15 compañías de su propiedad, pero en esa lista solo incluyó a una de las empresas que tienen deuda con la Sunat: Peruval Corp S.A.

En campaña, varios ciudadanos le han increpado por no asumir el pago de su deuda y en la mayoría de los casos, López Aliaga ha preferido el silencio, hechos que han quedado grabados en las redes sociales. Lo que demuestra que no tiene interés de cancelar ningún monto.

La República también reveló hace unas semanas que el candidato había informado al JNE que sus ingresos en el 2021 disminuyeron un 94% en comparación con el 2019.

López Aliaga reportó ingresos por 7 millones 648 mil 981 soles en 2019, mientras que en estas elecciones indicó en su hoja de vida que sus ingresos del 2021 disminuyeron a 490.577 de soles.

El candidato no ha explicado las causas hasta la fecha, pues no se entiende cómo, en un año, sus ingresos se desplomaron de esa manera, sobre todo porque en el 2021 ya se venían levantando las restricciones por la pandemia.

Mucho menos ha informado qué deudas con la Sunat ha judicializado ni tampoco ha indicado cuál ha sido su fundamento para no pagar los montos que arrastran 8 de sus empresas.

Cierre de campaña

Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular, visitó ayer el distrito de Villa El Salvador como parte de su campaña proselitista.

En este evento, López Aliaga volvió a referir que el Poder Judicial enviará a la cárcel a Daniel Urresti por el caso de Hugo Bustíos y que el día de ayer, con argucia de su abogado, canceló una audiencia.