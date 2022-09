Gobernadores suspendidos y alcaldes vacados: la importancia de revisar la lista y no solo al candidato

La lista de Podemos Perú lleva al hijo de José Luna Gálvez (fundador de este partido) como cabeza en la sección de regidores. José Luna Morales fue congresista del 2020 al 2021. Aunque actualmente no cuenta con una investigación abierta en la Fiscalía, el exparlamentario fue involucrado en su momento en el caso de Los Gángsters de la Política. Esta indignación también incluye a su padre. La tesis fiscal sostiene que se habrían captado a ciertos miembros del desaparecido CNM en el año 2017 para posteriormente interferir en la elección del jefe de la ONPE.

Pomez Cano es actualmente alcalde distrital de Pachacamac y busca escalar al municipio provincial encabezando la lista de regidores de Somos Perú. En la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, no registró estudios superiores. Previamente a su labor como burgomaestre, del 2011 al 2014, fue regidor distrital por el partido de Restauración Nacional.

Romero Zela no presenta experiencia en cargos de elección popular, pero sí ha sido subprefecta distrital de Villa María del Triunfo. Ella trabajó como técnica en la Autoridad Nacional del Agua. Según la información que consignó en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, no llegó a concluir sus estudios superiores en la Universidad Peruana de los Andes. Asimismo, no específico qué carrera fue la que estudió.