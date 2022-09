Audio prueba que candidata dirigió invasión de terrenos

La candidata a la alcaldía provincial de Cañete Carmela Yactayo Lévano reconoció que organizó y encabezó la invasión de un predio de propiedad de la compañía agroexportadora Agroconsa, en el distrito de San Vicente de Cañete.

Durante la campaña municipal, Carmela Yactayo prometió públicamente ante la prensa local que regalaría, a quienes votasen por ella, hasta 15 hectáreas del terreno que usurpó, no obstante, se encuentra en litigio porque los verdaderos propietarios han emprendido acciones judiciales para recuperar el bien.

En un audio que registra una reunión de Carmela Yactayo con un grupo de invasores, la candidata señala con claridad que ella fue quien lideró la usurpación.

“Se los digo abiertamente (…), porque conozco del tema, porque es mi trabajo, porque la que ha encabezado esto (la invasión) he sido yo, y porque la que no quiere que se pierda esto, soy yo” , dijo Carmela Yactayo el 4 de agosto de 2013, cuando usurpó 239.422 hectáreas.

En esa época, Carmela Yactayo ejercía como jueza de paz de Cañete.

En la misma grabación, queda constancia que Carmela Yactayo, en su condición de organizadora de la invasión, decide quiénes se quedan o se van de lugar usurpado.

“Les dije desde un principio, y la señora Juliana está de testigo, por último, si esto (la invasión) se pierde, va a ser por mi culpa. Si esto se gana, va a ser por mi culpa. Si ustedes quieren luchar y seguir aquí, ¡bienvenidos! Y si me vienen con cosas negativas, con cosas que no tienen sentido (…), yo misma también me encargo de que esa persona sea retirada de la asociación ”, expresó Carmela Yactayo.

La actual candidata, en esa oportunidad, le dijo a los invasores que individuos provenientes de Lima llegarían para vigilar la zona invadida y que estos contaban con armamento.

“¿Cuánto nos estamos ahorrando ahí de guardianía? Porque ellos no van a venir como nosotros acá, con nuestro palito, con nuestras manos. ¡No! Ellos van a venir con armas”, señaló, según el audio.

El 26 de octubre de 2015, luego de que Carmela Yactayo fuera expulsada de la zona por haber estafado a centenares de personas, dirigió otra invasión en una zona aledaña, en compañía de su pareja Martín Palomino Alvites.

En esa ocasión se apropió de 264.201 hectáreas de Agroconsa, en compañía de su pareja Martín Palomino Alvites. Luego de dos años, Martín Palomino fue enviado a prisión, acusado por el presunto delito de sicariato.

El 4 de mayo de 2021, la empresa Agroconsa consiguió recuperar la posesión del terreno invadido por Carmela Yactayo, pero no fue por mucho tiempo.

El 9 de mayo, la actual candidata a la Municipalidad Provincial de Cañete, junto con Glicerio Palomino Gálvez, su nueva pareja, y respaldada por un centenar de matones, con armas de fuego hirió y desalojó a los vigilantes de Agroconsa. Según los registros policiales y fiscales, Palomino enfrenta hasta 20 imputaciones por los presuntos delitos de crimen organizado, extorsión, robo agravado, lesiones, fabricación y suministro de explosivos, entre otros .

Carmela Yactayo con Glicerio Palomino Gálvez (de gorra), quien enfrenta una veintena de imputaciones.

La Policía Nacional de Cañete se abstuvo de intervenir en defensa de la propiedad privada, no obstante la gravedad de los hechos y de las denuncias de los verdaderos propietarios.

El 21 de julio de 2021, un sector de los invasores que cuestionó a Carmela Yactayo por negociar los terrenos invadidos, se enfrentó a miembros de seguridad de la candidata, y se produjo el asesinato de Raúl Reyes Gonzáles. Por este caso, la candidata se encuentra investigada porque el crimen se registró en el área que ella reclama como suya.

En un primer momento, Carmela Yactayo ofreció dar su versión a La República sobre su participación en las invasiones y en el homicidio de Raúl Reyes. Pero luego dejó de responder las llamadas.

Ciudadanos denunciaron ante el Jurado Especial Electoral de Cañete que Carmela Yactayo ofrecía como regalo terrenos a cambio de votos, pero las autoridades desestimaron el caso alegando que el predio no era suyo.