Yarrow sobre supuesto familiar de Pedro Castillo: “Ni siquiera tuvieron la capacidad de ponerle Juan, sino Lay”

La congresista Norma Yarrow de Avanza País se pronunció sobre el supuesto viaje del presidente Pedro Castillo en un vuelo oficial a Chiclayo, en junio de este año, en el que se registró como pasajero a una persona llamada Lay Vásquez Castillo: “Mi olfato es que todos estos bandidos están escondidos en Palacio. Realmente es imperdonable y no es que no se quiera investigar, sino que no les da la gana de investigar. Hay cámaras en el aeropuerto y tiene que haberse ido con el nombre de Lay, me parece que le pusieron, ya que ni siquiera tuvieron la capacidad de ponerle Juan”. VÍDEO: Exitosa