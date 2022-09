JEE de Cañete valida a candidata con dos resoluciones contradictorias

La candidata Carmela Yactayo Lévano, que postula a la alcaldía provincial de Cañete por el movimiento Concertación para el Desarrollo Regional, continúa en carrera debido a dos resoluciones contradictorias de los magistrados del Jurado Electoral Especial de Cañete.

Carmela Yactayo fue denunciada por haber incorporado información falsa en su Hoja de Vida, al declarar como suyo un terreno en el kilómetro 151.3 de la Panamericana Sur, cuando en realidad el predio se encuentra en litigio judicial.

La postulante a la alcaldía provincial de Cañete también fue imputada por haber prometido la entrega de dádivas si votaban por ella. Yactayo públicamente hizo el ofrecimiento de regalar los predios, lo que está prohibido por la ley electoral.

Sobre el primer caso, el JEE de Cañete resolvió que no había mérito para excluirla del proceso electoral porque acreditó que era posesionaria del inmueble, por lo tanto, no incurrió en falsedad.

Y respecto a la promesa de dádiva, el JEE de Cañete concluyó que la candidata Carmela Yactayo tampoco vulneró la Ley Organizaciones Políticas al ofrecer en regalo 15 hectáreas de terreno, porque el predio no es de su propiedad.

“Este colegiado advierte que en el presente caso no es posible determinar que la candidata (Carmela Yactayo) ostente la posesión o la propiedad del predio, el cual una parte habría prometido donar al pueblo de Cañete”, resolvió el JEE de Cañete.

Si en la primera resolución el JEE de Cañete reconoció que sí estaba en posesión del predio, ¿por qué luego señala que no es la dueña?

Para el especialista en temas electorales, Fernando Velezmoro, el JEE de Cañete no ha interpretado correctamente la ley porque se pronuncia por un tema que no le compete, que es el evaluar si los terrenos son o no propiedad de Carmela Yactyo. En lo que se debió enfocar el colegiado es en que la candidata ofreció el terreno a cambio de obtener votos y ese acto es lo que configura la infracción.

“Este ha sido un caso mal resuelto. En principio, en su descargo ante el JEE de Cañete, la candidata señala que no podría prometer algo que no es de su propiedad por encontrarse en un proceso judicial. A partir de esta afirmación, el JEE Especial sostiene que no es posible determinar la existencia de infracción porque uno de los requisitos que configuran la infracción es que el bien que se promete debe ser de propiedad de quien hace el ofrecimiento. Pero eso es incorrecto”, explicó el experto.

“Donde yerra la resolución del JEE de Cañete es en no entender que esta es una prohibición para la propaganda política. La finalidad de la prohibición es evitar que los candidatos o partidos hagan ofrecimiento en el marco de las campañas electorales para captar la atención de los electores y buscar votos. Lo que ella hace en los medios, es decir, que tiene una cantidad de hectáreas de terreno y lo va a donar al pueblo de Cañete si sale elegida. Ella está haciendo promesa de entrega de un bien sobre el que afirma que sí tiene derechos. Eso lo hace públicamente y en el marco de una contienda electoral. Esa es una actividad de propaganda política donde ella dice: ‘Ofrezco este bien a la población’ para que voten por ella”, señaló Fernando Velezmoro.

De acuerdo con la evidencia que le fue entregado al colegiado del JEE de Cañete, la candidata Carmela Yactayo sí cometió infracción a la ley al hacer promesa de dádiva.

“Sí, están establecidos claramente los elementos que configuran la infracción porque un bien que, en apariencia, es de su propiedad, lo ofrece como parte de su campaña electoral para conseguir votos. No sé con qué intención el JEE de Cañete entra en una discusión que no es necesaria, de determinar si el terreno es o no propiedad de ella. Si este terreno se encuentra en litigio, entonces el JEE de Cañete dice que no puede ofrecer algo que no es de su propiedad y, por lo tanto, no puede prometer entregar algo que no es suyo”, profundizó Velezmoro.

“El ciudadano no está preguntándose si lo que está ofreciendo el candidato es o no de su propiedad. Con la promesa del donativo, lo que está haciendo el candidato es ejercer influencia sobre la población, dando la apariencia de propiedad sobre ese bien. Eso es lo que ha hecho la candidata Yactayo, porque, además, lo ha consignado como suyo en la declaración jurada. Y lo ofrece como parte de su campaña para conseguir votos”, aclaró el experto en temas electorales.