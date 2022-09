Elecciones 2022: ¿debate municipal ayudó a definir el voto ciudadano?

Las últimas encuestas de opinión mostraron que gran cantidad de peruanos aún no tienen definido su voto para las elecciones municipales y regionales del próximo 2 de octubre. En este sentido, se esperaba que el último debate municipal del domingo 25 despejara las dudas en la población y permitiese que los peruanos acudan a las urnas con una decisión tomada, pero este no habría sido el caso.

Tras un debate municipal, caracterizado por la búsqueda de protagonismos y el desdibujo de algunas candidaturas que lideraban las intenciones de voto, La República se contactó con tres expertos en análisis político para entender si el evento organizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumplió con su finalidad.

En entrevista con este medio, Richard Tapia, director del Instituto Peruano de Comunicación Política (Ipecop), tuvo una opinión negativa al respecto, pues consideró que el debate no ayudó a definir el voto ciudadano: “En un principio tendría que decir que no ha ayudado mucho, más se han dedicado a buscar protagonismo y a generar un show mediático. Las preguntas que han respondido los candidatos tampoco han ayudado mucho, porque parece que la mayoría no estaba preparada para ese tipo de preguntas”.

En esta línea, el especialista también cuestionó el formato del evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): “Lo que se buscaba era ilustrar a la ciudadanía, pero creo que el formato elegido no ayudó a que esto suceda”.

En tanto, la politóloga Alexandra Ames consideró que un factor a tomar en cuenta es cuántos limeños realmente estaban interesados en escuchar las propuestas y, segundo, en ver a los candidatos hablar de sus propuestas. Aclaró que esto no significa necesariamente que a la gente no le interese las elecciones municipales, sino que el problema es que no tenemos una oferta que realmente entusiasme a los ciudadanos.

“Creo que el debate ayudó a los ciudadanos a descartar a candidatos, a tener la seguridad de por quién uno no va a votar, pero todavía la decisión va a ir dándose en los últimos días. Recordemos que, según las últimas encuestas, más del 50% de la población limeña todavía no ha definido su voto”, comentó.

Por otro lado, el analista político José Carlos Requena, en diálogo con La República, consideró que más que ayudar a definir el voto con información, el debate pudo haber activado algunos ‘antis’ en la población, que podrían terminar de definir el voto por alguno de los tres candidatos que lideran las encuestas: George Forsyth, Rafael López Aliaga y Daniel Urresti.