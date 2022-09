Arequipa: candidato de Avanza País quiere cosechar votos con la polarización del país

La fría campaña que se libra en Arequipa por el gobierno regional y municipios trae reminiscencias del agresivo proceso electoral de 2021. En la segunda vuelta que enfrentó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en varias ciudades del país, aparecieron inmensos carteles contra “el comunismo” en alusión a las propuestas de Perú Libre. Avanza País, Partido de Integración Social, utiliza ese esquema publicitario para posicionarse en estas elecciones.

En la avenida Quiñones, frente al estadio Umacollo de esta ciudad, se instaló un panel con el sugestivo título: “No al Zoosocialismo. Zoosocialismo= pensamiento de terrorista, corruptos e incapaces” . En la ilustración, el tren-símbolo distintivo de la agrupación- atropella a un transeúnte cubierto con pasamontañas y un polo estampado con la hoz y el martillo, la indumentaria del terrorismo que vivió el país hace dos décadas. Para el historiador Jorge Bedregal La Vera, el mensaje es contradictorio con el nombre del partido: “¿Se puede plantear una integración social con ese tipo de publicidad? Más bien parece una declaración de guerra y propiamente para polarizar más el país”. Bedregal analiza el contenido y no encuentra información puntual para el elector: ¿ quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas? Está claro que solo quieren cosechar, sobre ese importante porcentaje de ciudadanos que rechazan el actual gobierno. “Es la típica propaganda tosca de la ultraderecha y que no ha funcionado”, remata el catedrático de la Universidad Nacional de San Agustín.

Quiénes son

El plan de gobierno de Avanza País para el gobierno regional de Arequipa colgado en plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, contiene cuatro páginas con ideas muy generales. La fórmula regional la conforman: Marlene Corymanya Sicha a gobernador y Dante Portocarrero Andrade (vicegobernador). Sin embargo, fuentes del partido revelan que por problemas de salud Corymanya renunció y el peso de la campaña lo asumió Portocarrero, un personaje que, por su hoja de vida, estuvo vinculado a las microfinanzas.

De esta campaña controversial se pronunció el cofundador y coordinador político del partido en Arequipa, José Álvarez Ruelas. El dirigente deslindó de la agresividad de los mensajes que incluso dinamitan los orígenes de la agrupación. Recuerda que cuando Avanza País surgió en el año 2000, tenía una orientación de izquierda. Su primer símbolo, un frejol, estaba inspirado en la figura del líder socialista Alfonso Barrantes Lingán. Hoy sus candidatos en Arequipa reniegan de esa raíz.

El comité regional emitió un pronunciamiento en donde aclara que esta campaña no fue consultada en las instancias nacionales ni regionales . Responsabilizan de ella al candidato Dante Portocarrero. “Es evidente que nos estamos disparando a los pies”, dijo Álvarez en comunicación con este diario. Álvarez señala que Portocarrero es financiado por una agrupación llamada Los Expertos en Negocios. Según Facebook es una organización política que apoya a Portocarrero. Un verdadero arroz con mango.

Cuando este medio trató de conversar con Portocarrero y su entorno optaron por el silencio.

Invasión de competencias

“Tía María no va” es la respuesta recurrente de la mayoría de postulantes arequipeños cuando les preguntan sobre este proyecto minero de Southern Perú paralizado hace más de una década por el rechazo de un grupo de agricultores de la provincia de Islay-Arequipa. Avanza País, nada contracorriente. “El miedo se acabó, Tía María sí va” anuncia otro de sus banners. Pero, ¿es competencia del gobierno regional decidir sobre proyectos de gran minería? La respuesta es no. Las autorizaciones dependen del Ministerio de Energía y Minas. Álvarez también disiente de esta propuesta y no porque se oponga a la minería, “está demás decirlo, no es competencia regional”, precisa. En menos de seis días se sabrá si esta campaña polémica le sumará algunos puntos a Avanza País.

Informe publicado en el marco del Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP - IDEA Internacional - Fundación Gustavo Mohme Llona).