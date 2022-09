Gonzalo Alegría: Juntos por el Perú pide sancionar a candidatos, pero no condena denuncia

Pronunciamiento. Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú para la Municipalidad de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, da su último recorrido por la capital previo al debate municipal de este domingo 25 de septiembre.

En ese contexto, Juntos por el Perú emitió un comunicado en sus redes sociales dirigido a todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos —a siete días de llevarse a cabo los comicios el 2 de octubre—, en el cual recuerdan que son “una organización política forjada sobre los valores de la verdad, la justicia, y la solidaridad como ejes fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático y el desarrollo humano integral”.

En ese sentido, el partido que postula a Gonzalo Alegría señalo que “rechaza rotundamente cualquier acción individual, de grupo o medio de comunicación que actúe mellando los derechos de las personas”.

Asimismo, mencionó su compromiso “con la justicia, la institucionalidad democrática y la lucha contra la violencia en todas sus formas”, y exhortó al Poder Judicial a “investigar y sancionar” a los candidatos implicados en “denuncias de diversa índole”.

“Exhortamos a los órganos judiciales a investigar y sancionar, en el marco del principio del debido proceso, a todos los candidatos con deudas millonarias pendientes de pagar al Estado, denunciados por hechos de diversa índole y procesados por corrupción y violación, entre otros. La verdad debe prevalecer”, se lee en el pronunciamiento.

Cabe mencionar que, hasta la fecha, Juntos por el Perú no condena el caso de su candidato Gonzalo Alegría, quien fue denunciado por su hijo por una presunta violencia psicológica y sexual.

Finalmente, la organización pidió a su militancia en general asistir y votar “de forma responsable, eligiendo sobre la base de hechos, y no sobre campañas millonarias y tendenciosas”.

“(Esto es) para evitar la llegada de personajes nefastos que tras décadas y con diferente ropaje han impedido el progreso de nuestras localidades y del Perú”, finaliza la misiva.

Juntos por el Perú pide investigar y sancionar a candidatos, pero evita pronunciarse sobre denuncia de Gonzalo Alegría. Foto: documento/Juntos por el Perú

Gonzalo Alegría: hijo ratifica denuncia por violencia

Por su parte, Gonzalo Alegría García, hijo de Gonzalo Alegría, ratificó la denuncia que emitió en contra de su padre en 2021, en la que lo acusa de haber cometido el delito de abuso sexual.

El denunciante afirmó que los mensajes publicados por el candidato municipal, en los que supuestamente “se disculpaba”, eran falsos.