George Forsyth sobre haber dejado La Victoria por aspiración presidencial: “Uno aprende de sus errores”

Mea culpa. George Forsyth, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales 2022, se refirió a su decisión de haber dejado la Municipalidad de La Victoria para postular —sin éxito— a la presidencia de la República en las pasadas elecciones generales 2021.

Durante su recorrido por Manchay como parte de su campaña, George Forsyth mencionó que una persona “aprende de sus errores” y que el pasar de los años en la política lo hizo “madurar muchísimo”.

“ Uno aprende mucho del pasado. De las decisiones que quizá no fueron correctas, pero solo se equivocan quienes se atreven a luchar . Los pasos que se da en la vida uno tiene que agradecerlo porque lo hacen mejor persona. Con mis 40 años he madurado muchísimo y tengo la preparación y la experiencia. He sigo regidor y alcalde de un distrito sumamente complejo”, declaró a la prensa.

En ese sentido, el exalcalde de La Victoria destacó que “conoce el tema municipal de arriba a abajo”, por lo que consideró estar preparado para asumir la Municipalidad de Lima en el periodo 2022-2026.

“Creo que la vida me dio una gran trayectoria de aprendizaje que hoy me hacen una persona madura y preparada para gobernar Lima. Uno aprende de sus errores más que de sus virtudes ”, aseveró.

George Forsyth cuestiona a Pedro Castillo y al Congreso

En otro momento, George Forsyth calificó de “mediocre” al Gobierno del presidente, Pedro Castillo, y señaló que junto con el Congreso hacen “un pésimo trabajo” para encontrar las soluciones que se necesita en el país.

“Hoy hay una desaprobación total del Ejecutivo. No estamos de acuerdo, están trabajando de una manera bastante mediocre y encima con casos de corrupción bastante graves. No solamente ellos, también el Legislativo. (Los dos) están haciendo un pésimo trabajo ”, expresó.

Por otra parte, se refirió a las acciones constitucionales anunciadas por el Parlamento para intentar salir de la crisis política en el Perú, como un posible adelanto de elecciones o una nueva moción de vacancia presidencial.