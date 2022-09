Daniel Urresti: Poder Judicial programa juicio oral contra Rafael López Aliaga el 19 de octubre

Audiencia. La Corte Superior de Justicia de Lima citó a juicio oral a Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a la alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales 2022, para el próximo 19 de octubre a partir de las 8.30 a. m . Esto, luego de asegurar que Daniel Urresti, aspirante a la comuna limeña por Podemos Perú, sería el asesino del periodista Hugo Bustíos y acusar a su rival electoral por la supuesta violación a una mujer.

En efecto, de acuerdo a una resolución del Poder Judicial compartido por el mismo Daniel Urresti, se supo que Rafael López Aliaga deberá estar presente en la audiencia programada en su contra por el presunto delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada, estipulado en el artículo 131 y 132 del Código Penal.

Por su parte, Daniel Urresti mencionó que, en caso Rafael López Aliaga no se presente a la citación del Poder Judicial, sería declarado reo contumaz, por lo que el máximo órgano de justicia ordenaría “su ubicación y conducción compulsiva”.

“Rafael López Aliaga aseguró categóricamente que yo maté a (Hugo) Bustíos y que ultrajé a una mujer , lo cual es totalmente falso. Le di el tiempo de ley para que se rectifique y no lo hizo. El juez pidió presentar las pruebas de los graves delitos que me imputó y tampoco lo hizo. Es por eso que el Poder Judicial lo ha citado a una audiencia. Su sentencia es inminente”, aseveró.

Es importante precisar que en la querella presentada contra López Aliaga se consigna también una reparación económica de S/ 34 millones . Según contó Urresti, esto fue un pedido de su esposa e hijas, quienes le exigieron “que haga respetar el apellido de la familia Urresti Elera”.

“Yo por mi formación militar, estoy preparado hasta para ser prisionero de guerra, por lo tanto, a mí no me afectan los insultos o agravios. Pero, al mismo tiempo, no puedo tolerar que a mi familia la hagan o le digan frases hirientes a causa de este caso ”, añadió.

Poder Judicial cita a Rafael López Aliaga para el 19 de octubre tras denuncia de Daniel Urresti. Foto: captura documento/Twitter Daniel Urresti

PUEDES VER: La mayoría aún no decide elección de gobernadores en las regiones del país

Rafael López Aliaga señaló a Daniel Urresti como el asesino de Hugo Bustios

Anteriormente, Rafael López Aliaga mostró una foto del fallecido periodista Hugo Bustíos para criticar a Daniel Urresti, quien es acusado de ordenar el asesinato del corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho.

Fue durante un debate municipal, transmitido por Latina, que el aspirante municipal por Renovación Popular sacó una fotografía de Hugo Bustíos junto a una portada de Caretas que mostraba el rostro de Daniel Urresti bajo el título de “¿Alcalde o asesino?”.

“Yo creo que Lima no merece a un alcalde procesado por asesinato, esta es una respuesta para usted”, expresó Rafael López Aliaga, quien hizo caso omiso a las indicaciones de los moderadores para hablar de temas para la capital.