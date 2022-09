Candidata Lily Juárez de APP: no es plagio son errores materiales

En turismo su plan habla de revalorar potencialidades y menciona los restos arqueológicos en el Alto Marañón.

Siempre habrá una evaluación del tema de los restos turísticos, porque en en Caylloma …

¿Los restos arqueológicos del Alto Marañón dónde están en Arequipa?

Ahora no lo tengo a la mano. En Arequipa no sé dónde se encuentran.

Luego presentan una relación de los restos en la región Puno. ¿Este es un plan de Puno?

Error de repente, hacemos la impresión y de repente ha habido ahí un error.

Esos errores materiales hay en otros temas.

Nos hemos sentado en una mesa, una semana casi, con el doctor Mirko, el equipo, haciendo el plan. Mi idea fue del helicóptero, la planta de gas porque yo conozco.

Su población escolar que usa en su plan es de 2014, hay un desfase de 8 años.

Ah ya, hay un error material (...)Es un tema de porcentajes, al 2022 es prácticamente igual.

No podría ser igual porque estamos hablando de una diferencia de casi 100 mil alumnos.

La cantidad es una cosa y el porcentual es otra cosa.

En su plan también hemos notado algunos plagios en el agro. Lo plagiaron al BCR.

Claro, utilizamos para poder sacar, no, el tema de todos los productos. No es tanto plagio

Usted ha estudiado una maestría.

Gestión pública.

Para hacer una tesis, cuando se utiliza una información de una institución se cita la fuente

Sí, yo he hecho una maestría. Sacamos una fuente internacional, una nacional, regional y de ahí utilizamos esta base citando la fuente. Y aquí dice en el cuadro.

Pero no está citada la fuente en la redacción.

En la redacción no, pero en el cuadro sí.

Pero uno interpreta la información y cita la fuente. Acá se trasvasa toda la información, con puntos y comas.

Cuando citamos la fuente en la maestría es igualito, todito trasladamos, con puntos y comas.

Hay que interpretar la información, pero no había que copiar todo.

Claro, para que sea más entendible, pero sí falta citar la fuente.

En la dimensión institucional, toda la información es de Puno

Ha habido error material.

¿Este es un plan de Puno?

Somos un partido nacional. No es copia, en el ideario, todos hemos puesto igual. En estos planes también hemos trabajado en grupo con Moquegua, Puno, Cusco y Tacna. Hemos tenido una reunión en Arequipa y ahí hubo errores.

En su plan de gobierno hay muchas faltas de ortografía.

El plan de gobierno uno lo ha hecho y tan rápido. Otros planes están en las mismas circunstancias y con algunos errores.

De repente puede asociarse porque APP está ligada al tema de los plagios ¿no cree que esto le puede hacer daño?

Plagio no, sí puede haber error material. Si en algún momento han dicho (los plagios) ha sido al líder, no al partido. Las personas pensamos distinto y respondemos por cada uno. En este caso, es el plan de gobierno de Lily Juárez y hay que asumirlo si falta una coma.

No falta una coma, hay cosas bien delicadas.

Pero a Lily Juárez, no al partido, yo lo he hecho.

Usted asume en ese tema.

No tanto responsabilidad, error material, de digitación.

Usted no ha leído el plan

No, yo lo he trabajado. Muy aparte de candidata regional, soy la responsable del partido regional. Imagínate la responsabilidad que he tenido que cargar.

¿Usted sabe de este programa Turnitin?

Mi maestría me ha rebotado tres veces el Turnitin, no porque me había plagiado.

¿Cuánto le rebotó?

El primero en un 30%, 40%, de ahí cambié las citas, 20%, luego 0%.

¿Sabe cuánto le ha botado su plan de gobierno?: 52%

Bueno, pero …

Y precisa como que se ha copiado de Colca Perú, Mincetur, BCR, y no aparecen esas fuentes.

Para decir plagio debe haber un porcentaje. Es parte de sacar información.

Como usted ha hecho una maestría, yo parto de que se cumple con el rigor de citar las fuentes.

Sabes que pasa, que con el plan de gobierno nunca hemos citado fuentes. Dices, quiero el objetivo, quiero esto …

Pero estamos hablando del diagnóstico.

Pero en el tema del plan que todos presentan nunca se ha dado la situación. ¿Imagínate que citemos? van a salir cuántas hojas. No es fácil.

Informe publicado en el marco del Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP - IDEA Internacional - Fundación Gustavo Mohme Llona).