Candidatos al Gobierno Regional de Arequipa proponen, pero no dicen cómo lo harán

Roberth Orihuela

Frases como, “Tía María no va por que no hay licencia social”, “vamos a trabajar por la salud y la educación”, “lucharemos contra la corrupción”, o “vamos a dar títulos a los pobladores”, “crearemos una nueva Arequipa”, “una región modelo” y “voy a trabajar por tí, arequipeño”, suenan ya trilladas. Pero abundaron en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Colegio de Abogados de Arequipa. Muchas propuestas aunque la mayoría sin explicación de cómo se harían realidad.

Las mismas palabras

Tal parece que los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa estudian el mismo libreto. Salvo algunas diferencias y matices los mensajes son los mismos. La pregunta sobre la posición de los candidatos ante el proyecto minero Tía María, que pretende operar cerca al valle de Tambo, lo demostró así. Todos, excepto un candidato, dieron la misma respuesta: “no va mientras no haya licencia social”. Solo algunos señalaron que la minería en la región podría realizarse “siempre y cuanto no contamine y ayude al desarrollo de la población”. Dante Portocarrero, de Avanza País fue el único convencido de Tía María. El aspirante señaló que la minería aporta el 30% del Producto Bruto Interno (PBI) de la región.

Anunciaron su apoyo al agro y la ganadería. Entre ellas mejoramiento genético, ampliación de la frontera agrícola, tecnificación de la agricultura y culminación del proyecto Majes Siguas II. De igual forma, en otras dimensiones, como en territorio, todos coincidieron en la formalización de la minería artesanal, del cuidado del medio ambiente, de garantizar la minería responsable o dar títulos de propiedad a los ciudadanos para que tengan acceso al agua, desagüe y electricidad. Igual pasó en las propuestas para destrabar la construcción de hospitales y eliminar la corrupción.

Demagogia

Tampoco faltó la demagogia y las propuestas fuera de la competencia del gobierno regional. Por ejemplo, el candidato de Perú Libre, Vladimir Huaranca, anunció que se opondrá a cualquier proyecto minero en la región, amenazó a las mineras Zafranal y Bateas: “No van”, dijo.

De igual forma, el candidato de Arequipa Avancemos, Héctor Herrera, aseguró que Tía María no va porque hay 130 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) que aún no se resuelven. Lo real es que la competencia de la gran minería depende del Ministerio de Energía y Minas y no del GRA..

Y en este punto no faltaron los fuera de lugar. Portocarrero preguntó a Huaranca sobre cómo fortalecerá el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Regional del Ambiente (Arma). Tal es el desconocimiento que ninguno pudo corregir que el OEFA es una institución que depende del gobierno nacional y el gobierno regional no tendría nada que hacer allí.

Así también pasa con la propuesta de megaobras como el megapuerto de Corio. Si bien es cierto el perfil del proyecto es impulsado por el gobierno regional, la ejecución de este depende solo del gobierno nacional. Y escaparía a las competencias del futuro gobernador. Pero lo más grave es que nadie propuso cómo es que se daría carga a lo que podría convertirse en una elefante blanco.

Anuncios sin precisiones

El candidato de Fuerza Arequipeña, Marco Falconi insistió en la construcción de un metro para la ciudad de Arequipa. El problema es que el candidato no explica siquiera la ruta que tomaría esta obra y cómo es que no se superpondría al tranvía que ya está en la agenda del gobierno de Pedro Castillo. Una más, el aspirante señala que hará una reingeniería al gobierno regional, pero no dice cómo. También asegura que este año se devolverán 1.200 millones de soles al ejecutivo nacional. Lo cual no es cierto. Si bien es cierto el presupuesto de la región es de 2.8 mil millones de soles; S/ 931 millones son para obras y de estos ya se gastó el 47%, por lo que a hoy se devolvería S/ 500 millones.