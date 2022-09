Gonzalo Alegría: hijo del candidato reafirma su versión y ratifica la denuncia en España

Tras las excusas presentadas de parte del candidato a la alcaldía de Lima por el partido de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría; su hijo, Gonzalo Alegría García, ratificó la denuncia que emitió en contra de su padre en 2021, en la que lo acusa de haber cometido el delito de abuso sexual. Dicho documento fue presentado ante la Defensoría del Pueblo este viernes tras haber sido declarada también ante las autoridades españolas.

El hijo de Alegría dejó sentado este 23 de septiembre que los mensajes publicados por el candidato de Juntos por el Perú, en él supuestamente “se disculpaba”, eran falsos.

“Hace dos días mi padre ha hecho públicos unos supuestos mensajes de Facebook míos en los que me disculpo, (...) todos esos mensajes son totalmente falsos porque yo no he escrito ningún tipo de mensaje, esa cuenta de Facebook está en desuso desde hace más de un año, desde antes incluso que yo abandonara el domicilio en el que residía con él en Perú”, declaró el denunciante para ATV.

Ractificación notarial presentada por hijo del candidato. Foto: captura Al Estilo Juliana

PUEDES VER: César Hinostroza sorprende a Interpol y paraliza la orden de captura internacional

Esto mismo lo dejó sentado en el documento presentado en el informativo de la periodista Juliana Oxenford, en donde precisa que “el denunciante, por decisión propia no sostiene contacto” con el candidato a la alcaldía de Lima. Así también lo aclaró en el video presentado en dicho programa.

“Yo no tengo ningún tipo de contacto directo con mi padre desde que abandonara el domicilio en Santiago de Surco, yo no hablo con él ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por correo electrónico, también por decisión propia”, agregó para el medio televisivo.

En ese sentido, expresó que no sufría de ningún tipo de incapacidad ni discapacidad, esto en respuesta a los alegatos presentados por su padre un día antes, en los que intentaba descalificar la versión de su hijo.