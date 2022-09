Puno: Javier Ponce es el candidato que más aportes recibió para su campaña

En la ciudad de Puno, no hay espacio público concurrido donde no exista propaganda de Javier Ponce Roque, que postula por cuarta vez al municipio de Puno.

Ponce aspira al sillón municipal por Reforma y Honradez por más Obras. Gastó S/ 112.005.00. Ponce, recibió 84 aportes entre dinero y bienes no dinerarios (pintura, tela, servicio de pintado de murales, movilidad etc) Entre la lista de aportantes figuran los candidatos a regidores que acompañan a Ponce. Ellos son Henry Flores Villasante, María Vianney Rodríguez Espezua, Norma Emma Paredes Romero, Jonathan Cristian Guerra Monzon, Dina Soledad Mamani Ramos, Efraín Colca Borda, Ruth Mery Ari Cruz, Salvador Hancco Aguilar, etc.

Cada uno de los aspirantes a fiscalizadores aportaron baldes de pinturas, telas, otros, y para efectos de valorización fueron registrados en montos que oscilan entre los S/ 250 y S/8.000 soles.

PUEDES VER: Levantan toma de local en la UNA Puno luego de 3 días de protesta

Dante Pongo Rojas, responsable de la campaña de Javier Ponce , aseguró que existe aporte de dinero que bordea los 11 mil soles, los cuales fueron registrados a la Onpe . Precisó que la mayoría aportó en bienes publicitarios. Eso explicaría, según él, porqué cuenta con pintas en todas las partes de la provincia de Puno y alrededores.

Jorge Zúñiga Pineda, es otro de los candidatos que le pisa los talones a Javier Ponce. Zúñiga (Confía) entre el 10de abril de 2022 al 02 de setiembre de 2022, registra gastos por S/ 30 mil 799 soles. De este monto S/ 18.079 soles es por aporte en especies Mientras que S/ 12.720 soles en dinero.