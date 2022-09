Policarpo Ccorimanya, candidato a la municipalidad de Cusco, pide que su caso se archive

El candidato a la Municipalidad Provincial del Cusco Policarpo Ccorimanya se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Ciudad Imperial solicitara su presencia para la instalación de un proceso penal en su contra. El político sostiene que los medios locales realizan una campaña de especulación en su contra, lo cierto es que debe responder ante la justicia a pedido del Ministerio Público.

“Creo que intentan sabotear mi carrera política, por segunda vez, usando medios de comunicación poco informados para desprestigiarme ante la población”, dijo en entrevista para La República.

En horas de la tarde del lunes 19 de setiembre, la audiencia de apelación en contra de Ccorimanya se suspendió. El aspirante al sillón provincial de Cusco es procesado por el presunto delito de corrupción, negociación incompatible, aprovechamiento de cargo y colusión, en el que habría incurrido mientras se desempeñó como alcalde del distrito de San Jerónimo, en el período 2011–2014.

En resumidas cuentas, en un primer juicio, Ccorimanya fue condenado a 4 años de cárcel. En el 2019, estuvo en la lista de los más buscados del Perú. Posteriormente, una sala de apelaciones ordenó nuevo juicio y esta vez fue absuelto, pero el fallo fue apelado por el Ministerio Público, por lo que, ahora, la Sala de Apelaciones deberá ratificar o no la sentencia .

El siguiente lunes continuará la audiencia de apelación. Esta vez, la Fiscalía deberá mostrar las pruebas de su acusación , que según Ccorimanya no existen. Sin embargo, hay que precisar que la decisión final de los jueces superiores que conforman la Sala de Apelaciones recién se dará a conocer posterior a las elecciones .

Seguirá en camino

El proceso judicial no impediría que el candidato del Frente de la Esperanza continúe en carrera electoral. Policarpo Ccorimanya afirma que lo absolvieron de los cargos en tres diferentes instancias, por lo que pide que su caso se archive de manera definitiva.

En el año 2019, un juzgado ordenó el encarcelamiento de Ccorimanya a puertas de las elecciones pasadas, cuando preparaba su postulación al Gobierno Regional del Cusco , pese a que, según declaraciones de la exautoridad en una penúltima audiencia, la fiscal Gloria Soto mencionó no tener pruebas por el delito de negociación incompatible. Proceso por el cual, dos semanas después, se dictó la sentencia.

De acuerdo al candidato, la semana pasada, fue citado a la nueva audiencia de apelación realizada por el Ministerio Público . Según Policarpo Ccorimanya la fecha de notificación es extraña, pues faltan dos semanas para las elecciones. Considera que buscan desacreditarlo ante la población.

“Yo he respondido a la justicia y me declaro totalmente inocente, ahí están las pruebas, se me quiere perjudicar porque tengo posibilidades de ungirme como alcalde de la provincia del Cusco. No quiero pensar que existe algún tipo de situación interesada, pero sí sé que algunos de mis adversarios políticos hacen todo lo posible para desprestigiarme en los medios de comunicación”, aseveró tras indicar que confía en el Poder Judicial.

“Durante 10 años me han puesto ante la opinión pública, dudando de mi honorabilidad, cuando he sido tres veces autoridad y jamás he tenido un proceso judicial como este, algo que ya expresé ante la Sala Superior en esta última audiencia suspendida. Espero que se tome la mejor decisión”, precisó.