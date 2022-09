George Forsyth: “Definitivamente creo que es un error haber dejado La Victoria”

El candidato al sillón metropolitano por Somos Perú, George Forsyth, se refirió a su paso por la alcaldía de La Victoria. Al respecto, comentó que fue un error haber dejado dicho cargo para aspirar a la presidencia del Perú.

“Ya con mis 40 años, habiendo madurado muchísimo, uno voltea atrás y sí, definitivamente es un error haber dejado La Victoria, pero uno lo hace con el ímpetu de luchar para alcanzar más cosas (...). Yo creo que uno aprende más de las fallas que de las virtudes. Me ha servido mucho para madurar”, dijo en una entrevista para Canal N.

En ese sentido, insistió en que si es elegido como el próximo alcalde de Lima, asumirá el cargo hasta el última día de su gestión. Su comentario se dio tras ser cuestionado por las iniciativas de congresistas que plantean el adelanto de elecciones generales.

En otro momento, George Forsyth fue consultado sobre la relación que tendría con el Ejecutivo en caso la ciudadanía lo elija como el próximo burgomaestre de Lima.