Arequipa: conoce cuál es la multa por no cumplir función como miembro de mesa

Por: Wilder Pari

El domingo 18 de setiembre, la capacitación a miembros de mesa para las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre empezó. Durante la jornada se dio a conocer parte de los beneficios y sanciones que recibirán los sorteados para las mesas de escrutinio.

Francisco Heredia, capacitador de la ONPE, recordó que los miembros de mesa que cumplan la jornada, recibirán el incentivo de 120 soles. El apoyo está dirigido para quienes el día de los comicios asuman el rol de presidente, secretario y tercer miembro.

En contraparte, los miembros de mesa que no acudan al centro de votación, serán multados con 210 soles. La sanción se direccionará tanto para los titulares como para suplentes. Heredia precisó que la multa también aplicará para los electores que se nieguen a completar la mesa, en caso falten miembros.

Vale recordar que, las multas son independientes de la sanciones por no votar, las cuales son las siguientes: 92 soles para zona no pobre, 46 soles para áreas pobres y 23 soles para áreas en extrema pobreza.