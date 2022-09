Asesor de Cáceres LLica reaparece en un almuerzo de Rohel Sánchez

En la recta final de la campaña, los movimientos regionales recurren a diversos mecanismos para financiarse. Los almuerzos son una alternativa para Rohel Sánchez, candidato de Yo Arequipa y Jorge Luis Suclla de Unidos por el Gran Cambio sin que haya filtro alguno para los comensales. Ocurrió en el “Almuerzo de amigos” de Sánchez el último martes 13 de setiembre en el Fundo El Rosal (Cerro Colorado).

Fuentes de la agrupación revelan que el menú costó $100. Entre los asistentes estuvo Edwin Esquivel Alcamora, uno de los investigados por la presunta organización criminal “Los Hijos del Cóndor”. Esquivel tuvo pedido de orden de captura dispuesto por el Ministerio Público por este caso. Existen fotos de Esquivel que corroboran que asistió a dicha cita. Esta redacción tiene fotografías, incluso un video de su presencia.

Antecedentes

Esquivel perteneció al cogollo de poder de Elmer Cáceres Llica. Antes de que este ganara las elecciones en 2018, era su asesor legal que lo defendió de las acusaciones de violación sexual. En un primer momento Esquivel fue abogado de la presunta ultrajada de Cáceres, Yaritza Huillcahuamán y la convenció de rectificarse de la denuncia. Luego apareció como defensor del mismo Cáceres Llica. Cáceres asumió la gobernatura y lo designaron como asesor regional.

Rohel Sánchez no quiso declarar sobre el tema en un primer momento. Durante el debate de candidatos regionales de radio Exitosa, reconoció que hubo una actividad pero que solo Tesorería conocía de la recaudación. En otro momento, señaló que no conocía a Esquivel Alcamora.

“En principio no lo conozco a ese señor. Imposible que forme parte de nuestro equipo. El evento fue abierto y no veo sobre su organización, menos sobre tarjetas. Estuve media hora, saludé y me retiré rápido. Tenía una reunión por Guardia Civil con las señoras del Vaso de Leche” contestó a este medio.

Colaboradores del GRA.

Jorge Luis Suclla, candidato regional del movimiento Unidos por el Gran Cambio, también ejecutó una actividad para recaudar fondos con un almuerzo de confraternidad realizado el 3 de setiembre. La tarjeta de colaboración ascendió a S/120 en la actividad llevada en el restaurante Calicanto de la Av. Arancota (Sachaca).

Sin embargo, trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) señalaron presiones para la colaboración. Fuentes del GRA manifestaron que integrantes de los minions, grupo de trabajadores jóvenes cercanos a la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez distribuyeron a los mismos gerentes las tarjetas.

Suclla, exgerente regional del GRA, negó presiones. “Si miran alrededor son otros los que tienen una campaña millonaria”, señaló. Los servidores indicaron que les obligaron a comprar rifas para ayuda humanitaria para la presidencia del Comité de Damas que dirige la madre de la gobernadora regional, Juana Canahuire.