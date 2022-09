Mayta Livisi: Yo he sido el único alcalde que trabajó por la revolución educativa

Roberth Orihuela Q.

Al inicio de la entrevista Justo Mayta sostiene que el sueldo de un alcalde no es suficiente para recuperar lo invertido en campaña. “Sacando no más 11 mil por doce son 132 mil. Por cuatro son 528 mil, es lo que ganarías”. Dice que ya invirtió S/.30.000 de su bolsillo. Evita los aportes privados porque son “un riesgo”. A mitad de la conversación, el postulante provincial sostiene que le hemos jugado sucio y lo grabamos sin su consentimiento. Le aclaramos que los periodistas no va dar consejos a los candidatos sino a conocer sus posturas y comunicarlas a la opinión pública. Antes de postular con Arequipa, Tradición y Futuro (ATyF) negoció con Rohel Sánchez y Marco Falconí, las conversaciones no llegaron a buen puerto. Jorge Sumari lo invitó a sumarse a Arequipa, Tradición y Futuro.

Usted hablaba de educación. ¿Siente que logró el objetivo de mejorar la educación en Paucarpata?

Yo siento que he sentado las bases de la educación en Paucarpata y a nivel de Arequipa.

¿Pero se solucionó algo?

Cifras. Cuando entro a la alcaldía de Paucarpata había 13 .000 alumnos entre colegios nacionales y de convenio. Cuando salgo, dejamos 21.000 alumnos. Estadísticamente casi hemos aumentado 7 mil alumnos más, que han vuelto a los colegios nacionales. Hemos equipado los colegios con tecnología de última generación.

¿Computadoras que le dio el Mall Aventura para evitar una multa en el terreno donde construía?

No no, eso no ha sido así, y gracias por recordarlo (...)Dimos un permiso al Mall Aventura.Les dimos todas las facilidades. Pagaron todo lo que tenían que pagar. Es cierto que comenzaron a demoler (casas ) yo fui y les hice un pare con la Policía. Les paralicé la obra. Entonces me llaman de Lima y me dicen, señor alcalde, está haciendo un abuso de autoridad, que era terreno rústico. Dije de oficio que lo vuelvan terreno urbano pero ya no nos alcanzó el tiempo.

¿Y el municipio no debía aplicar una multa?

No. Era terreno rústico. Y yo no sé qué pasó con los otros alcaldes. Los amigos hípicos lo volvieron rústico para no pagar lo que debían pagar, pero ya lo habían vendido.

¿Pero si la empresa tenía razón, porqué donaron las computadoras al municipio?

No. no. A mí no me canjean las computadoras. A todo el que venía al municipio le enseñaba mi proyecto de la revolución educativa. En una oportunidad les mostré a ellos y donaron 30 computadoras.

¿Si todo estuvo bien por qué lo investigó la Fiscalía?

Me denunciaron no porque no se informó, sino porque yo había usado los vehículos del municipio para trasladar de la municipalidad a los colegios las computadoras. Eso era. Me absolvieron.

Hablemos un poco de la campaña de 2108. Se le acusó de plagiar su plan de gobierno… (Mayta Tomó varias páginas del Plan de Desarrollo Concertado 2013-2021)

No me acuerdo. En algún momento hubo plagio, pero el plagio no era de mi, sino de otra persona hacia mi plan de gobierno. Nadie más habla de revolución educativa que yo.

Explique sobre ello.

No hay alcalde que trabaje en este tema. Dí maestría a los docentes y decían que era ilícito. Tengo la amonestación del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo seguí porque teníamos que hacerlo. Fuimos a explicar a Lima y comprendieron que era necesario.

¿Cuántos docentes se beneficiaron?

Más de 500. La mayoría está dentro de la carrera magisterial. Más de 900 hicieron un diplomado en Tecnologías de la Información y Comunicación. Igual cantidad de profesores en clases de cómputo. Estaban ávidos de aprender.

¿Cree que pueda hacer lo mismo en la provincial?

Pienso que se pueden hacer mejores cosas. Porque tiene mayor amplitud. Vamos a incentivar para que los padres de familia reclamen el derecho de sus hijos. Hay que mejorar la materia prima de las universidades en la Educación Básica Regular.

Cuéntenos un poco de su plan de gobierno.

El plan que tenemos está más en la parte de transporte, seguridad, el medio ambiente, la reactivación económica, la titulación y el control interno para luchar contra la corrupción.

¿En transporte?

El Sistema Integrado de Transportes (SIT) tiene que fortalecerse previa reestructuración con el concesionario. El transporte está manejado políticamente. El pasaje pasó de dos soles a un sol cincuenta y ahora van a dejarlo para la próxima gestión. Tiene que manejarse netamente independiente y autónomo, fiscalizado o monitoreado por un directorio conformado por los transportistas, la sociedad civil, el colegio de ingenieros y la municipalidad. Cualquier cambio que deba haber tiene que ser mediante un estudio, concienzudo, técnico. Siempre la prioridad será la población, pero hay que hacer una gestión justa. No decirle al transportista que no gane. Si se demuestra que el transportista está perdiendo, hacer los cambios.

¿Usted subiría los pasajes?

No sé si subiría, hay que ver el estudio. Si arroja que hay que subir el pasaje, si pues. ❖

¿Pero quién hará el estudio?

Ese comité autónomo.

Pero cómo logrará cambiar el SIT, mejorarlo. Porque ahora no hay buses, no hay infraestructura. No se llegará a la etapa de operatividad así…

En menos de 3 años no se va entrar a la operatividad. Faltan los paraderos, se ha tugurizado Arequipa con las ciclovías, hay que retirarlas y hacer otras previo estudio, pero bien hecho. Todo eso va demorar, dos o tres años. Mientras hay que mejorar las vías.

Ayer (lunes) dijeron que iban a generar 200 mil empleos.

En la provincia tenemos 42 proyectos de vivienda paralizados. Si se construyen 21 mil de las 60 mil viviendas que necesitamos, tendríamos algo de 350 mil puestos de trabajo. Cómo es posible que no se reinicien porque le han metido una medida cautelar al Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Y una medida cautelar no puede paralizar el desarrollo del país.

Pero, está paralizado porque está corriendo riesgo la campiña….

No, no. Está paralizado por el problema de la universidad que han hecho en Lambramani.

¿Esa no es la campiña?

Claro, está paralizado por eso. Pero no puedes paralizar toda Arequipa. Ahora hay otro problema. Hay que sincerar el PDM. Hay zonas de riesgo donde la gente ya vive de 30 a 40 años. Ya tienen casas de 3 a 4 pisos. ¿Dónde los van a trasladar? El Estado no tiene recursos.

¿Ya, y qué haría sobre la depredación de la campiña por parte de las constructoras?

Hay que preservarlo, definitivamente. Y hay que crear más pulmones en la ciudad, sincerar el PDM y solucionar el problema del transporte.

Tendría que haber mejores operativos, para intervenir a esos taxistas y llevarlos al depósito

No, los vamos a empadronar. Si no se empadronan inmediatamente los sacamos de circulación.

Ya están empadronados y hasta representantes tienen…

Claro, esos son los informales detectados. Pero hay informales no detectados.

Ya el municipio hizo un proceso de entrega de Setares hace poco y apenas 1.500 se formalizaron. Ellos no quieren formalizarse. Hay que sacarlos, ¿no le parece?

Hay que retirarlos, definitivamente. Hay que sacarlos de escena. Vamos hacer que esos informales tengan 3 años más de vida. Que paguen veinte soles diarios, al cabo de 3 años tendrán cinco mil dólares para la inicial de su nuevo carro. Mientras nosotros vamos hacer un proyecto de ley para que nos den facultades para administrar nuestro transporte de acuerdo a nuestra realidad. Tanto económica, geológica y física. Esa ley que se ha dado de peso y cilindrada es para limar. En Puerto Maldonado no hay taxis, todos son motos.

¿Debe ser una norma distinta para cada región?

Para cada provincia, son realidades diferentes. La geografía del país es diferente.

Pero la seguridad es la misma

Nadie dice que van infringir la seguridad. Nuestras vías no son como las de Lima. Siempre se habló de la descentralización.

Pero uno de los sustentos para no darle permiso a esos carros pequeños, es porque son más frágiles. Son un riesgo para la gente…

Claro, pero ese es su sustento

En un choque el conductor y los pasajeros podrían tener mucho riesgo. Más que la realidad regional. ¿Quiere cambiar eso para meter carros pequeños?

No estamos diciendo que vamos a cambiar las normas, lo que decimos es que tenemos que administrar de acuerdo a nuestra realidad.

¿Cuál es la realidad de Arequipa?

Es que en los conos no tenemos buses grandes, no suben en las quebradas y la parte que no está asfaltada. Esas rutas son cubiertas por las loncheritas, que dan solución.

Pero, usted mismo lo dice, no están asfaltadas. Hay que asfaltarlas…

Hay que asfaltarlas, pero mientras las loncheritas solucionan el problema. No los puedes corretear.

Son carros totalmente inseguros con conductores imprudentes que matan gente

Así es, pero solucionan el problema.

Pero matan gente.

No están matando gente…

Cada cierto tiempo se conoce que por corretearse matan a los transeúntes

Los que están matando gente son los carros que van al El Pedregal.

Usted dice que no matan gente, entonces…

No. Las loncheritas están solucionando el problema del Cono Norte. ¿Cuál seria la otra solución?

Usted la ha dado, hay que asfaltar las vías

Claro, pero no vas a asfaltar en un día o dos. Eso será en dos o tres años.

Y mientras tanto hay que formalizar la informalidad

Para que no estén siendo correteados. Les ponen multas.

¿Entonces la solución al SIT es permitir que entre la informalidad?

Nosotros hemos conversado con los señores del SIT. Están completamente de acuerdo que quieren ayudar a solucionar. Y el Sit tiene que ser un ente autónomo.

¿Cuál es el problema en el SIT?

Es que la municipalidad no está cumpliendo con las obligaciones que tiene. Hay que cumplir pues. Yo no sé cómo han licitado un transporte que no tiene vías.

¿Qué obligaciones no ha cumplido el municipio?

Las vías, los paraderos que han hecho ahora. No están como debe ser. Deben tener hendiduras, para que se estacionen los carros.