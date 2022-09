Gilmar Luna, candidato FA cancela entrevista cuando le preguntaron de plan de gobierno copiado

Roberth Orihuela Q.

En Fuerza Arequipeña, Marco Falconí Picardo postula al Gobierno Regional de Arequipa y Gilmar Luna Boyer, a la alcaldía provincial de Arequipa. Ambas instituciones tienen competencias y realidades distintas. Sin embargo, los dos candidatos de la casita presentaron casi el mismo plan de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Cuando este medio le hizo la observación a Luna Boyer este canceló la entrevista. Dijo que si las preguntas eran las mismas se retiraba. Y así ocurrió.

Ultimo pasajero

Gilmar Luna se inscribió como postulante de Fuerza Arequipeña a última hora.

El actual alcalde de La Joya hacía campaña con el movimiento Yo Arequipa a finales de 2021. Se le veía junto a Rohel Sánchez, actual candidato a gobernador en diversos eventos. El problema surgió cuando Luna Boyer no pudo desvincularse de su afiliación a la agrupación de la casita, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el trámite. Sin posibilidades de seguir con Sánchez, Gilmar Luna volvió con Falconí y finalmente se inscribió como candidato al municipio provincial con Fuerza Arequipeña.

La inscripción estuvo contra el tiempo. No cumplió con varios requisitos, como el acta de elecciones internas, declaraciones juradas y licencias de algunos de sus candidatos a regidores, y hasta su plan de gobierno. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa determinó declarar inadmisible su postulación con cargo a subsanar. El 24 de junio presentaron la subsanación, incluyendo el plan de gobierno . Salvo el encabezado que cambia de “GRA - AQP 2023-206″ a “Provincia AQP 2023-2026″, es el mismo documento que presentó Marco Falconí. Aquí Luna borra un párrafo y le agrega un par de líneas diferentes.

Luego el diagnóstico de la realidad de sus jurisdicciones cambia, aunque no mucho. Se mantienen líneas similares con porcentajes distintos. Pero la mayor similitud empieza en los apartados de “Objetivos estratégicos del plan” y “Alineamiento de objetivos estratégicos con política nacional” . Ambas tablas, que abarcan 6 páginas, son copias una de otra con comas y tildes. La única diferencia en ambos planes se da en las propuestas de gobierno. Pero se puede notar que ambos candidatos identifican los mismos problemas, los mismos objetivos estratégicos e indicadores, como si las realidades regional y provincial fueran las mismas. Lo único que varía es la propuesta de solución.