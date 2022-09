Arequipa: candidatos desconfían de sondeo que da como ganador a Rohel Sánchez

Parte de los candidatos a gobernador regional de Arequipa miran con recelo el último simulacro de votación en el que Datum da una ventaja a Rohel Sánchez. Los aspirantes señalaron que las muestras carecen de rigurosidad técnica o que serían sesgadas.

El último miércoles, se conoció un simulacro de votación de Datum, encargado por la Cámara de Comercio de Arequipa. Estos resultados daban a Rohel Sánchez como el vencedor con 23,6%, mientras que Javier Ísmodes tenía 14,3%. Este último candidato desconfía del criterio técnico, debido al universo (504 personas) y la modalidad.

“¿Qué validez estadística puede tener?”, cuestionó el candidato de Arequipa, Tradición y Futuro (ATyF). “Las encuestas son las que se realizan con rigurosidad estadística, no los sondeos”, añadió.

Por su parte, Héctor Herrera, de Arequipa Avancemos, desmereció que el simulacro sea efectuado por la Cámara de Comercio. “Señores de la Cámara de Comercio, sabemos hacia donde apuntan. Sigan aplaudiendo a quienes piensan como ustedes”, dijo.

En el mismo sentido fue Fernando Zeballos de Juntos por el Perú (JPP). “Las empresas privadas tienen interés en orientar la votación. Hay que considerar que el señor Rohel Sánchez es representante de estos grupos de poder económico”, dijo. Vale recordar que Sánchez es cuñado de Zeballos.

Los candidatos participaron este sábado en un debate organizado por el sindicato de profesores del Sutep sobre el aspecto Educación, al que también asistieron Jorge Suclla de Unidos por el Gran Cambio y Rosario Paredes de Somos Perú. Rohel Sánchez estaba anunciado también en el evento, pero no acudió.

Piden neutralidad en debate del JNE

Los candidatos refirieron que el viernes 23 será el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que todavía no se definió la sede. Señalaron que no podría ser la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), pues la entidad ya no sería neutral, ya que Rohel Sánchez fue su exrector, sumado al respaldo que le dieron un grupo de decanos.

Esta última acción fue calificada por Ísmodes cómo “un besamanos” por parte de las autoridades agustinas a Sánchez. “Lamento que la UNSA tenga estas conductas”, dijo.

Herrera y Zeballos sostuvieron que no tendrían problemas en debatir en la UNSA, pero remarcaron que ya no existe neutralidad.

Propuestas y pullas

En el debate, los candidatos abordaron propuestas al sector Educación. Por ejemplo, Herrera planteó que el pago de la deuda social podría hacerse con terrenos. Por su parte, Ísmodes propuso dotar de internet satelital a todas las escuelas.

Pero también hubo espacio para las indirectas. “Ningún luchador social se viste de amarillo”, dijo Fernando Zeballos, en alusión a los colores partidarios de Héctor Herrera. “Disculpe, pero creo que me está confundiendo con su cuñado (Rohel Sánchez)”, retrucó Herrera.