Trujillo: adelanto de elecciones es la única salida a la crisis, dice Vizcarra

El expresidente del país Martín Vizcarra Cornejo estuvo en Trujillo, donde dio a conocer al periodismo el proceso de consolidación de su partido, Perú Primero, y reiteró que la única salida a la crisis política actual es el adelanto de elecciones generales.

“No encuentro otra salida que sea real y práctica. Y no lo digo ahora, muchos están comentando al respecto, yo en el mes de febrero, hace ya más de seis meses, tuve una entrevista en una cadena internacional, con el periodista (Fernando) del Rincón, y ahí le dije que había una derecha extrema del Congreso que desde el primer día de Gobierno del presidente Pedro Castillo ha querido vacarlo. Finalmente, no ha podido y hasta ahora no puede”, señaló Vizcarra.

Perú Primero será un partido que respete decisiones de bases, dijo Vizcarra. Foto: Y. Goicochea/La República

Añadió que Castillo Terrones ha demostrado ineficiencia, falta de liderazgo y carencia de rumbos, porque de lo único que está preocupado actualmente es cómo protegerse él y su entorno más cercano de las investigaciones fiscales.

“El Perú no puede estar supeditado a esas circunstancias. Entonces, debería buscarse la opción de cambio de presidente, pero con cambio del Congreso, es decir, elecciones generales en un plazo corto, que no pase del año 2023. No veo viable que se vaya el presidente Castillo y se quede a cargo de la presidencia del Perú un Congreso que, según la última encuesta, solo el 1% confía en sus decisiones”, declaró Martín Vizcarra.

El líder de Perú Primero reconoció que hay una decepción de la ciudadanía con la clase política y eso tiene que cambiar. “Perú Primero es una propuesta de cambio de la clase política. Vamos a fortalecer un partido que tiente a ser gobierno, pero que vaya con una bancada que pueda ayudarle a hacer estos cambios. No queremos un partido cascarón, que solamente funcione con base en una cúpula que a dedo ponga candidatos. Queremos un partido orgánico donde cada distrito, provincia y región evalúe a los mejores cuadros de su jurisdicción y el partido aceptar esa decisión”, acotó Vizcarra Cornejo.