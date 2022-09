Cusco: lista de Somos Perú en Paucartambo sigue tras muerte de candidatos

Cusco. ¿Cuál es la situación de la lista de Somos Perú en la provincia de Paucartambo?, es la incógnita tras el lamentable accidente donde fallecieron candidatos a la comuna provincial, como el postulante a la alcaldía y cabeza de lista, Frank Richard Yuca Meza, así como Benito Huamán, quien iba como primer regidor, y Braulio Figueroa, también integrante de la fórmula edil.

El especialista en temas electorales, Oscar Matuti, refirió que la lista continúa en carrera. Indicó que en caso de que la lista sea electa, el regidor que sucede en el orden sería proclamado como alcalde.

“La lista no deja de estar inscrita, el candidato a regidor no se convierte en postulante a la alcaldía. No hay reemplazo de candidatos, pero en aplicación de las normas, el regidor que suceda en la lista, deberá ser proclamado como alcalde” explicó.

Sobre el tema, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) - Cusco, Pedro Álvarez Dueñas, también refirió que la lista continúa en campaña, y que no hay reemplazo. Sin embargo, no existe una norma expresa sobre el caso de quién asumiría el cargo de burgomaestre de salir ganadora la lista en cuestión, solo interpretaciones. “No nos adelantemos a los hechos, será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien defina, todo está sujeto a interpretaciones”, dijo la autoridad electoral.

Álvarez Dueñas, recordó que las elecciones en la provincia de Paucartambo, están a cargo del JEE de Quispicanchi.