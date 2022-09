Anghelo Huerta puso primera piedra para construir aulas, pero no inició obra

Anghelo Huerta Presbitero se promociona como el candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) bajó el lema “Sí cumple”. Además, en diversos eventos menciona que tiene palabra. Sin embargo, no cumplió una promesa como alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanahuara. Han transcurrido casi tres años y el burgomaestre de licencia por la campaña electoral, no ha construido las dos aulas que se comprometió para la institución educativa N° 40120 del centro poblado Patahuasi de la comunidad campesina de Tambo Cañahuas. Por la desidia, los alumnos de nivel inicial y primaria retornaron a clases presenciales este 2022 en malas condiciones.

El 19 de octubre del 2019, Huerta y su pleno de regidores arribaron a este poblado olvidado, ubicado detrás del peaje de la carretera Arequipa-Puno, a dos horas de viaje de la ciudad. Armaron una estructura de madera y excavaron un hoyo para el ritual de colocación de la primera piedra de una obra que a casi tres años no inicia.

En esa fecha, Huerta alegó estar comprometido con la educación. “ Vamos a entregar las aulas a inicios de clases en marzo (2020), es mi compromiso. Aquí están mis regidores. Ya tenemos el estudio técnico . Estamos haciendo toda la búsqueda y no los voy a defraudar”, declaró la autoridad delante del anterior profesor Constantino Aguilar Cuevas de la institución y algunos padres de familia.

El burgomaestre indicó que la construcción demandaría 221 mil soles y que buscarían completar el presupuesto . Invitó incluso a que la prensa lo fiscalice por la obra. “Ya vendremos en marzo (2020) para inaugurar”, señalaba. Sin embargo, llegó ese mes y no se movió ninguna piedra y devino la pandemia del Covid-19.

Las dos aulas del colegio son de madera. Arcenio Huayhua, presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), sotuvo que hicieron trabajos para que la precaria infraestructura no se desprenda. El temor es que los vientos de hasta 60 kilómetros por hora en la zona, las hagan colapsar . Añade que en estos ambientes hace bastante frío y que está merced de remolinos.

Constantino Aguilar señala que en varias oportunidades solicitó a Huerta ejecutar la obra. Son siete alumnos de primaria y alrededor de 9 en inicial.

Aguilar envió oficios al alcalde para hacerle recordar su promesa. Ninguna tuvo respuesta. La primera es del 26 de marzo del 2021 enfatizando que la infraestructura actual está por derrumbarse. La segunda carta la remitió el 8 de marzo del 2021 exponiendo la necesidad de instalar banda ancha de internet. La comunidad campesina carece de todos los servicios, ni luz hay. Aguilar indicó que en una ocasión lo llamaron para coordinar por la obra, pero luego nunca más le contestaron.

El presidente de la APAFA indicó que en abril del 2022 acudieron para exigir la obra. La nueva promesa fue iniciar en junio, pero no ocurrió. Incluso hicieron adquirir 16 cubos de piedra a la comunidad como aporte de material al proyecto. “Uno se queda decepcionado por pertenecer a Yanahuara. Más de 70 años de fundación y hasta el día de hoy no hay agua ni desagüe. Se tiene un sistema de educación precario. Un abandono total”, señaló Huayhua.

Son otras las prioridades del burgomaestre, quien es candidato por el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio, de propiedad de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. El 30 de diciembre del 2021 inauguró el enchapado de sillar de la sede municipal para que combine con la iglesia y sus portales. Además del mejoramiento de la iluminación de la plaza, de su pileta y el adoquinado de sus calles aledañas. Todo invirtiendo S/ 453 mil.

Además, por tres transferencias del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Yanahuara recibió S/ 11 millones 871 mil 380 para rehabilitar vías . Fueron S/ 6 millones 245 mil 318 para el mejoramiento de la transitabilidad de las avenidas José Abelardo Quiñones y Víctor Andrés Belaunde.

Se defiende